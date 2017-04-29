Игорь Угольников: "Сниму какую-нибудь комедию, чтобы улыбнуться"

Известный актёр, режиссёр, сценарист и продюсер Игорь Угольников во время своего визита в Омск рассказал в эфире программы "Новости Здесь. Омск" о том, почему взялся на фильм "Батальон" и почему сейчас хочет снять комедию.

Перед тем, как создавать фильм, Вы много работали на телевидении, сейчас Вы в жюри престижной премии "ТЭФИ". Как сейчас развивается российское телевидение и на что есть запрос у зрителя?

- Меня это интересует больше всего, потому что телевидение до того как выйти к телезрителю сначала делается технически, организационно, и уже после этого телезритель получает качественный контент, продукт. Что же касается телевидения, то у меня, конечно, много нареканий, потому что я человек из 90-х, когда было эпическое время, телевидение было совсем другое. Тогда много было можно, но при этом у нас был внутренний ценз, что можно делать, что нельзя. Ну и, конечно, коммерциализация телевидения достигла, на мой взгляд, уже критического уровня, поэтому творить на нём, делать что-то новое крайне тяжело. Однако многим удаётся, и на центральных каналах, слава Богу. Но самое главное, это удаётся на региональных телеканалах. Вот уже второй год буду судить "ТЭФИ-Регион" и вижу, сколько интереснейших работ в совершенно разных форматах делается в регионах. И это ценно.

То есть утверждение, что региональное телевидение умирает, неверно? Каким оно должно быть, чтобы могло конкурировать с федеральными каналами?

- Нет, уже региональные каналы конкурируют с федеральными, во всяком случае, у себя в регионах зритель предпочитает больше смотреть региональное телевидение, чем центральные каналы. Это статистика. А что касается того, каким оно должно быть, то оно должно быть искренним, потому что у нас нет с вами больше никакой возможности добиться зрительского внимания.

Каков образ современного телевизионщика?

- Вот такой: современный, в очках, с хорошей правильной небритостью. При этом понимает, о чём говорит, и обладает абсолютным обаянием и интеллектом. Это необходимо для нынешнего телевидения. А что касается зрителя, то он должен хотеть смотреть телевизор. Вот в Москве есть тенденция: молодые, так называемые продвинутые люди хвастаются тем, что у них нет дома телевизора, и они как родители не позволяют детям включать телевизор. Я думаю, что они лукавят, поскольку телевидение сращивается с интернетом, компьютер и телеэкран - это уже нечто общее, и дальше эта тенденция будет развиваться. Поэтому, конечно же, нам надо следить за тем, как живут наши дети и чего они хотят. Но телевидение сращивается с интернетом - это уже окончательно.

Вы продюсировали ленту "Брестская крепость". Этот фильм очень высоко оценили как критики, так и публика. Как Вы пришли к этому проекту и почему выбрали именно такой жанр?

- Я часто отвечал на этот вопрос. Полжизни я занимался развлекательным телевидением, пытался так или иначе смешить людей. Но всегда во мне жила эта идея, ещё лет с 12, когда отец дал мне прочитать книжку Сергея Смирнова о защитниках Брестской крепости. И меня тогда потрясла не столько сама защита, не то, что людей бросили, а принятие решений, то, как люди принимают решение, как поступить, когда тебя бросили, ты никому не нужен. Кто-то сдаётся в плен, что было, кто-то принимает пулю в грудь, чтобы прекратить свои страдания, а кто-то встаёт в полный рост и до конца не сдаёт свои позиции. И таким своим решением приближает 9 мая 1945 года. Оказывается, мы своим решением (не дай Бог нам такие решения принимать) можем повернуть ход истории. И вот это меня тогда потрясло. Я занимался развлекательным жанром, но время пришло, я повзрослел, и появилась возможность, которую мне предоставил Сергей Степашин, назначив на должность председателя телерадиовещательной организации Союзного государства, и его доводом в противовес моему нежеланию быть чиновником был такой: "Ну ты же хотел снять фильм про Брестскую крепость, ты же хотел построить общественное российское телевидение, не получилось у вас - Влада застрелили. Вот тебе возможность". И действительно, удалось это сделать. Сделать "Брестскую крепость", сделать телеканал ОТР, который без меня теперь работает. Это уже данность.

"Батальон" - это продолжение той работы?

- Да, безусловно. Потому что, сделав фильм о Второй мировой войне, мы, конечно, задумались об истоках её, и нам было понятно, что вторая мировая война - это незаконченная Первая. О Первой мировой войне не было фильмов, во всяком случае у нас на экране. А тема это великая, и тему этой войны, которая была намеренно забыта для нас с вами, надо было поднимать. И мы нашли уникальную историю женского батальона смерти Марии Бочкарёвой. Я увидел сразу, что эта роль для Маши Ароновой, моей близкой подруги, и она, мне кажется, совершила некий подвиг, сыграв эту роль в этой картине, и получила, кстати, много международных и российских призов за исполнение главной роли. А фильм "Батальон" получил больше призов на международной арене и российской, чем все советские и российские фильмы.

Каких-то новых проектов стоит ждать?

- Конечно, у нас на студии сейчас разрабатывается несколько новых проектов. Но так получается, что большой проект я делаю раз в четыре года, по-другому не получается. Сейчас практически закончен сериал для канала НТВ, закончен сценарий о Великой Отечественной войне и сценарий о революции и Ленине. Ну и кроме этого, есть желание снять какую-нибудь комедию, чтобы немного отдохнуть и улыбнуться.

Кстати, о комедиях. Какую оценку Вы можете дать этому жанру по тем фильмам, которые выходят сейчас, я имею в виду презапуск таких фильмов, как "Джентльмены удачи", "Кавказская пленница", "Ирония судьбы"?

- Тревожно это всё. Мне кажется, ремейки для нас - это неорганично. Понимаете, если американцы снимают ремейки, то для них это органично, и они могут это делать сколько угодно, у них нет своей истории. А у нас в крови - если мы увидели "Кавказскую пленницу", то мы не хотим другого. И вообще мы этим самым отличаемся от американцев, да и во многом от всего другого мира. Что касается удачных ремейков, тем более комедий, я не особо видел их у нас, и стараюсь сам такого не делать. Другое дело - продолжение традиций. Если мы продолжаем традиции хороших комедий Гайдая, то надо следовать им до конца, а не делать жлобские комедии, которые пользуются успехом у людей, которые вообще не хотят задумываться, сопереживать, а хотят просто ржать. Традиции надо соблюдать, именно поэтому я своей съёмочной группе и перед режиссёром ставил задачу: "Брестская крепость" и "Батальон" - мы должны продолжать лучшие традиции советского военного кинематографа, но сделанного уже современным языком и для современного зрителя.

Быть может, у современных режиссёров, продюсеров не хватает сил тягаться с бессмертной классикой?

- А не надо с ней тягаться, надо сохранять традиции и работать самим. Надо понимать эти традиции, следовать им, и тогда всё получится своё, но всё равно традицию надо соблюдать.