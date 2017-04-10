Андрей Скабелка: "Хотел бы видеть в "Авангарде" легионерскую тройку"
Спорт  •  10 апреля 2017, 17:22, последнее обновление 10 апреля 2017, 17:26  •  печать

Андрей Скабелка: "Хотел бы видеть в "Авангарде" легионерскую тройку"

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Новый главный тренер омского клуба рассказал, каких игроков хочет привлечь в состав "Авангарда".

Андрей Скабелка в интервью программе "Омск Здесь" рассказал, что намерен сформировать сильные первое и второе звено. Кроме того, специалист "размышляет по поводу вратарской позиции".

Я уже обозначил руководству, что хотел бы видеть в команде легионерскую тройку. Не знаю, как получится это сделать, потому что у нас легионерские позиции - вратарь, два защитника - подписаны. В принципе клуб может иметь шесть иностранцев. Не знаю, по какому пути мы пойдём, но, наверное, это было бы хорошим решением.

В целом, по словам Скабелки, омичи должны проявлять себя на льду жёстко: "Команда должна быть мобильной, быстрой, играть в агрессивный хоккей. Сами каноны игры диктуют это. Должна быть постоянная борьба".

Полную версию интервью смотрите в видеосюжете.

Теги  •  #Андрей Скабелка #видео #ХК Авангард #хоккей

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Комментарии
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Виктор Монин  •  10 апреля 2017, 20:39

Сомневаюсь, что легионеры пойдут в команду, чтобы сидеть в запасе. Так что одного можно еще взять, а больше нет смысла.

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Мирослав В-ов  •  10 апреля 2017, 18:55

Прежде всего легионеры должны быть сильнее наших игроков, иначе пусть лучше свои играют.

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