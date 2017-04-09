Ставки сделаны. Что известно омичам о тех, кто может стать мэром? 

Смотрите в свежем выпуске итоговой программы "Омск Здесь":

- Ставки сделаны. Из 23 претендентов на пост градоначальника комиссия оставила только 12. Что известно омичам о тех, кто может стать мэром?



- Всевидящее око! Кто и как следит за водителями на омских дорогах?



- Не за красивое спасибо! Почему Омск назвали самым добрым городом и готовы ли омичи бескорыстно помогать другим.