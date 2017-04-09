Ставки сделаны. Что известно омичам о тех, кто может стать мэром? 

Смотрите в свежем выпуске итоговой программы "Омск Здесь":
- Ставки сделаны. Из 23 претендентов на пост градоначальника комиссия оставила только 12. Что известно омичам о тех, кто может стать мэром?
- Всевидящее око! Кто и как следит за водителями на омских дорогах?
- Не за красивое спасибо! Почему Омск назвали самым добрым городом и готовы ли омичи бескорыстно помогать другим.
Кандидатов на пост достаточно, горожанам осталось выбрать того из них, кто сможет сделать максимум полезного для города.
Уже второй год город входит в число добрых и это уже тенденция которую сохранять нужно.
Все хорошие люди, победит как всегда самый лучший, умный, амбициозный и порядочный, стремящийся сделать город лучше.