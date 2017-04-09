Ставки сделаны. Что известно омичам о тех, кто может стать мэром? 
Общество  •   9 апреля 2017, 10:15, последнее обновление 9 апреля 2017, 10:15  •  печать

Ставки сделаны. Что известно омичам о тех, кто может стать мэром? 

Смотрите в свежем выпуске итоговой программы "Омск Здесь":

- Ставки сделаны. Из 23 претендентов на пост градоначальника комиссия оставила только 12. Что известно омичам о тех, кто может стать мэром? 
 
- Всевидящее око! Кто и как следит за водителями на омских дорогах? 
 
- Не за красивое спасибо! Почему Омск назвали самым добрым городом и готовы ли омичи бескорыстно помогать другим.

Теги  •  #видео

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Владимир Семенов  •  9 апреля 2017, 14:34

Кандидатов на пост достаточно, горожанам осталось выбрать того из них, кто сможет сделать максимум полезного для города.

Ответить
Таисия Петрова  •  9 апреля 2017, 13:53

Уже второй год город входит в число добрых и это уже тенденция которую сохранять нужно.

Ответить
Юрий Александрович  •  9 апреля 2017, 11:54

Все хорошие люди, победит как всегда самый лучший, умный, амбициозный и порядочный, стремящийся сделать город лучше.

Ответить
Последние новости
Омский шахматист Артемьев занял пятое место на Carpos Open - 2017  •  сегодня, 17:46
26-летний пассажир "Иж Ода" погиб в ДТП под Омском  •  сегодня, 11:50  •   3
Омскому "Авангарду" подарили клюшку Максима Соколова  •  вчера, 20:59  •   1
Навруз принёс в Омск весеннее тепло  •  вчера, 17:26  •   2  •  
Лжемедсестра воровала деньги в омской больнице  •  вчера, 16:01  •   4
У омской компании со склада грузчик и экспедитор украли 12 ящиков груш  •  вчера, 12:11  •   5
Еще новости
Вавилон 240x400