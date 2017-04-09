Омский шахматист Артемьев занял пятое место на Carpos Open - 2017

В Скопье завершился престижный международный шахматный опен-турнир. Перед финальным туром лидировал опытнейший болгарин Кирил Георгиев, которому на пятки наступала группа из семи игроков во главе Владиславом Артемьевым. В заключительный день соревнований эти два гроссмейстера встречались между собой и победитель противостояния гарантировал себе итоговое первое место. Партия продолжалась 47 ходов, но никому из соперников так и не удалось склонить чашу весов на свою сторону – ничья.

Осечкой лидера воспользовались россияне Антон Демченко, Борис Савченко и армянский шахматист Самвел Тер-Саакян. По дополнительным показателям чемпионом был признан Тер-Саакян, серебро досталось Георгиеву, а замкнул тройку сильнейших Демченко. Не проигравший ни разу Артемьев (5 побед и 4 ничьи) довольствовался пятым местом.