Соботка забил за "Сент-Луис" в первом матче после возвращения в НХЛ
Спорт  •  10 апреля 2017, 09:51, последнее обновление 10 апреля 2017, 10:01  •  печать

Соботка забил за "Сент-Луис" в первом матче после возвращения в НХЛ

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Чешский форвард, неделю назад расторгнувший контракт с омским "Авангардом", стал лучшим игроком в своей дебютной встрече.

В заключительный день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз" нанёс поражение "Колорадо Эвеланш" - 3:2. Первой звездой матча был признан форвард "блюзменов" Владимир Соботка, сравнявший счёт во втором периоде после передачи экс-игрока "Сибири" Йори Лехтеря. Всего чех, выступающий под 71-м номером, провёл на площадке 16 с половиной минут (четвёртое игровое время среди нападающих клуба), шесть из которых в неравных составах.

Автором победной шайбы стал лучший снайпер "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко (являющийся воспитанником новосибирского хоккея), забросивший свою 39-ю шайбу в сезоне. Соперник самого "сибирского" клуба в НХЛ (кроме вышеперечисленных хоккеистов, за него выступает ещё и уроженец Омска Дмитрий Яшкин) по стартовому раунду Кубка Стэнли станет известен после завершения оставшихся игр дня.

Теги  •  #Владимир Соботка #НХЛ #Сент-Луис #хоккей

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