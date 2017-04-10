Соботка забил за "Сент-Луис" в первом матче после возвращения в НХЛ

Чешский форвард, неделю назад расторгнувший контракт с омским "Авангардом", стал лучшим игроком в своей дебютной встрече.

В заключительный день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз" нанёс поражение "Колорадо Эвеланш" - 3:2. Первой звездой матча был признан форвард "блюзменов" Владимир Соботка, сравнявший счёт во втором периоде после передачи экс-игрока "Сибири" Йори Лехтеря. Всего чех, выступающий под 71-м номером, провёл на площадке 16 с половиной минут (четвёртое игровое время среди нападающих клуба), шесть из которых в неравных составах.

Автором победной шайбы стал лучший снайпер "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко (являющийся воспитанником новосибирского хоккея), забросивший свою 39-ю шайбу в сезоне. Соперник самого "сибирского" клуба в НХЛ (кроме вышеперечисленных хоккеистов, за него выступает ещё и уроженец Омска Дмитрий Яшкин) по стартовому раунду Кубка Стэнли станет известен после завершения оставшихся игр дня.