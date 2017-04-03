Омичи блеснули результативностью в первом раунде плей-офф Канадской хоккейной лиги
Спорт  •   3 апреля 2017, 10:33, последнее обновление 3 апреля 2017, 10:33  •  печать

Омичи блеснули результативностью в первом раунде плей-офф Канадской хоккейной лиги

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Суммарная статистика Дмитрия Жукенова, Максима Мизюрина и Дмитрия Соколова впечатляет: 21 (11+10) результативный балл в 16 встречах.

Несколько часов назад определился шестой четвертьфиналист плей-офф Главной юниорской лиги Квебека (QJMHL). Им стал клуб "Валь-д'ОР" со счётом 5:1 переигравший "Шавиниган". Победную шайбу в шестом матче серии забросил Максим Мизюрин, ещё в начале сезона выходивший на лёд в форме "Омских Ястребов". Всего в активе 19-летнего форварда в играх навылет 3 гола и одна результативная передача.

Более лёгким получился путь в 1/4 финала у другого воспитанника омского хоккея Дмитрия Жукенова, второй сезон выступающего за "Шикутими". На то чтобы преодолеть сопротивление "Викториавилля" его команде потребовалось всего 4 игры. Вклад 20-летнего центрального нападающего в этот успех весьма высок: 2 шайбы и 6 передач.

Отличными снайперскими достижениями может похвастать и единственный омский представитель в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) Дмитрий Соколов. На счету 18-летнего игрока 9 (6+3) набранных очков в шести проведённых встречах, которые, впрочем, не помогли его клубу "Садбери" выйти в следующий раунд.

Напомним, что на прошлой неделе портал "Р-Спорт" со ссылкой на собственные источники заявил о намерении руководства "Авангарда" вернуть этих трёх хоккеистов в свой состав.

Теги  •  #Дмитрий Жукенов #Дмитрий Соколов #Канада #Максим Мизюрин #хоккей

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