Артём Манукян удачно дебютировал в молодёжной сборной России
Спорт  •   3 апреля 2017, 11:12, последнее обновление 3 апреля 2017, 11:12  •  печать

Артём Манукян удачно дебютировал в молодёжной сборной России

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Обновлённая дружина Валерия Брагина победно стартовала на проходящем в Чехии Турнире четырёх наций.

В первом матче российские хоккеисты всухую переиграли сверстников из Словакии. Счёт в поединке открыл на 16-й минуте Владислав Кара, а ещё через минуту форвард "Омских Ястребов" Артём Манукян удвоил преимущество своей команды. Во втором периоде Георгий Иванов установил окончательный результат - 3:0.

В другой встрече дня сборная Чехии не оставила шансов "молодёжке" австрийского клуба "Ред Булл" - 5:1. Сегодня третьего апреля россияне сыграют с национальной командой Финляндии, а хозяева турнира встретятся со словаками.

Теги  •  #Артем Манукян #молодежная сборная России по хоккею #ХК Омские ястребы #хоккей

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