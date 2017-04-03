Артём Манукян удачно дебютировал в молодёжной сборной России

В первом матче российские хоккеисты всухую переиграли сверстников из Словакии. Счёт в поединке открыл на 16-й минуте Владислав Кара, а ещё через минуту форвард "Омских Ястребов" Артём Манукян удвоил преимущество своей команды. Во втором периоде Георгий Иванов установил окончательный результат - 3:0.

В другой встрече дня сборная Чехии не оставила шансов "молодёжке" австрийского клуба "Ред Булл" - 5:1. Сегодня третьего апреля россияне сыграют с национальной командой Финляндии, а хозяева турнира встретятся со словаками.