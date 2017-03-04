Александр Шлеменко одержал 55-ю победу в карьере
Спорт  •   4 марта 2017, 09:42, последнее обновление 4 марта 2017, 13:11  •  печать

Александр Шлеменко одержал 55-ю победу в карьере

Автор: Евгений Сорокин

Преимущество омича над бывшим бойцом UFC Полом Брэдли не вызывало сомнений в каждом из трёх раундов.

Минувшей ночью в Москве состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам М-1 Challenge 75. В главном поединке соревнований Александр Шлеменко единогласным решением судей взял верх над Полом Брэдли по прозвищу "Джентельмен".

Атлетичный американец, являющийся выходцем из вольной борьбы, ожидаемо сделал ставку на работу в партере, однако "Шторм" оказался готов к такому повороту событий и на равных боролся со своим соперником в "горизонтали". В стойке же преимущество россиянина, действовавшего гораздо точнее и разнообразнее, не вызывало сомнений. Экс-чемпион Bellator выбрасывал много ударов ногами по корпусу, бил коленом в прыжке, продемонстрировал неплохие боксёрские навыки, а вот от своих знаменитых бэкфистов на этот раз отказался. В некоторые моменты за заокеанского спортсмена, который откровенно выживал после полученных оплеух, становилось тревожно, но он выстоял. Судейский вердикт лишь подтвердил очевидное – уверенная победа Шлеменко.  

В единственном титульном бою вечера подопечный "Шторма" Алексей Кунченко защитил титул чемпиона М-1 в полусреднем весе, выиграв решением у Максима Грабовича из Старого Оскола. 

Теги  •  #Александр Шлеменко #смешанные единоборства

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Комментарии

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Евгений Ронин  •  4 марта 2017, 11:44

Отлично подготовился, учел сильные и слабые стороны соперника и заслуженно победил. Так и надо всегда!

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