Александр Шлеменко одержал 55-ю победу в карьере

Преимущество омича над бывшим бойцом UFC Полом Брэдли не вызывало сомнений в каждом из трёх раундов.

Минувшей ночью в Москве состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам М-1 Challenge 75. В главном поединке соревнований Александр Шлеменко единогласным решением судей взял верх над Полом Брэдли по прозвищу "Джентельмен".

Атлетичный американец, являющийся выходцем из вольной борьбы, ожидаемо сделал ставку на работу в партере, однако "Шторм" оказался готов к такому повороту событий и на равных боролся со своим соперником в "горизонтали". В стойке же преимущество россиянина, действовавшего гораздо точнее и разнообразнее, не вызывало сомнений. Экс-чемпион Bellator выбрасывал много ударов ногами по корпусу, бил коленом в прыжке, продемонстрировал неплохие боксёрские навыки, а вот от своих знаменитых бэкфистов на этот раз отказался. В некоторые моменты за заокеанского спортсмена, который откровенно выживал после полученных оплеух, становилось тревожно, но он выстоял. Судейский вердикт лишь подтвердил очевидное – уверенная победа Шлеменко.

В единственном титульном бою вечера подопечный "Шторма" Алексей Кунченко защитил титул чемпиона М-1 в полусреднем весе, выиграв решением у Максима Грабовича из Старого Оскола.