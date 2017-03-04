"Омские Ястребы" впервые в своей истории не попали в плей-офф МХЛ

Для гарантированного попадания в заветную восьмёрку Востока в последней встрече "гладкого" чемпионата омичам необходимо было набрать как минимум одно очко. Соперник - уфимский "Толпар" на выход в плей-офф розыгрыша Кубка Харламова уже не претендовал, однако отсутствие мотивации не помешало ему днём ранее взять верх над омичами в первом матче - 1:3.

К повторному поединку башкирский клуб, ни разу в нынешнем сезоне не уступивший "Ястребам" в основное время, также подошёл со всей серьёзностью и вновь подтвердил статус неудобного соперника для "красно-бело-чёрных". В первой двадцатиминутке никому из противников отличиться не удалось, а после перерыва счёт открыл 17-летней форвард гостей Даниил Скориков.

Решающий период прошёл с ощутимым преимуществом "Омских Ястребов". На 51-й минуте хозяева наконец-то подобрали ключи к неприятельской обороне и восстановили паритет усилиями Дамира Ширгазиева - 1:1. Этот результат полностью устраивал молодёжку "Авангарда", но удержать его, к большому сожалению для омских болельщиков, не получилось. На 56-й минуте форвард второго звена "зелёных" Александр Янчук выскочил на рандеву с Константином Лобачёвым и броском с неудобной руки под перекладину вывел свою команду вперёд. В концовке матча омичи пошли ва-банк и заменили вратаря шестым полевым игроком, однако спасти игру не сумели. Более того за восемь секунд до финальной сирены Булат Маргамов убежал на пустые ворота и был сбит преследующими его защитниками. По хоккейным правилам в таких ситуациях вместо буллита зачитывается гол - 1:3.

После этой неудачи судьба дружины Игоря Земляного зависела от результата поединка в Челябинске между "Белыми Медведями" и "Авто". Сильнее в этом противостоянии оказался клуб из Екатеринбурга (1:2) и эта победа позволила им запрыгнуть на ступеньку последнего вагона уходящего поезда под названием Кубок Харламова.

Молодёжная хоккейная лига. Регулярный чемпионат 2016-2017. Матч № 888.

Омские Ястребы (Омская область) - Толпар (Уфа) - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2).

0:1 - Скориков (Маргамов) - 27:25.

1:1 - Ширгазиев (Минеев) - 50:27.

1:2 - Янчук (Ершов, Маргамов) - 55:09.

1:3 - Маргамов - 59:52 (en).

Вратари: Лобачёв - Булыгин.

Броски: 30 (8-5-17) - 25 (6-8-11).

Штраф: 12 (2-0-10) - 6 (2-0-4).

Фото: пресс-служба ХК "Омские ястребы"