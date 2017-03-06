Александр Шлеменко: "Мне нравится, что я выиграл без вопросов"
Спорт  •   6 марта 2017, 11:59, последнее обновление 6 марта 2017, 12:58  •  печать

Александр Шлеменко: "Мне нравится, что я выиграл без вопросов"

Автор: Екатерина Криль

Омский Шторм оказался вполне доволен и своей победой на турнире М-1 Challenge 75, и своим соперником Полом Брэдли.

О своих впечатлениях от субботнего боя Александр Шлеменко рассказал на сегодняшней пресс-конференции в Международном пресс-центре "МКР-Медиа". Александр признался, что в этот раз ему удалось контролировать эмоции, и это помогло ему ещё больше сконцентрироваться и пропустить меньше ударов. Что же касается соперника, то его Александр характеризовал как "хорошего парня".

Пол Брэдли отличается тем, что закатывает хорошие бои, не сбегает, держит хорошо удар. Этот бой не был исключением, - прокомментировал Шлеменко. - Мне нравится, что я выиграл и выиграл без вопросов. Брэдли хорошо себя проявил, он очень уважительно относился, по сути, не сказал ничего плохого.

Александр Шлеменко

Главным секундантом Шторма в бою стал его ученик Александр Сарнавский. Тот, в свою очередь, сейчас готовится к поединку с Эдуардом Вартаняном.

Я думаю, он будет готовиться ко всему - и к борьбе, и к стойке, - оценил Александр своего соперника. - Я не знаю его план на бой, поэтому мне нужно готовиться ко всему.

Александр Сарнавский

Бой Сарнавского и Вартаняна состоится 15 апреля.

Фото: Илья Петров

Теги  •  #Александр Сарнавский #Александр Шлеменко #пресс-центр МКР-Медиа #смешанные единоборства #фото

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Комментарии

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Евгений Ронин  •  6 марта 2017, 12:15

Хорошо, когда победа безоговорочная и судьи не могут повлиять на результат. Всегда бы так было!

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