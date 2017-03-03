"Авангард" разгромил "Адмирал" в пятом матче серии

Победа с теннисным счётом 6:0 стала самой крупной для "ястребов" в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Две неудачи в выездных матчах заставили тренерский штаб "Авангарда" внести корректировки в стартовый протокол, в котором не нашлось места Никите Никитину и Александру Пережогину. Заменившим их Егору Мартынову и дебютанту кубковых встреч Данилу Файзуллину удалось безболезненно влиться в состав и усилить игру хозяев.

Подгоняемые своими болельщиками омичи с самого начала противостояния обрушили на ворота дальневосточников град бросков. Ослабленная защитная линия "моряков" (игру пропускал лидер обороны Джонатон Блум) к подобному натиску оказалась не готова и затрещала по швам. Через шесть минут после стартового вбрасывания переведённый в первое звено Максим Пестушко отметился великолепной поперечной передачей на Владимира Соботку, которому не составило труда поразить цель. Вскоре самый полезный игрок нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина Юнас Анелёв удвоил преимущество своей команды, а ещё через три минуты Виталий Меньшиков впервые в карьере забросил в плей-офф КХЛ - 3:0.

Сделав столь весомую заявку на благоприятный для себя исход встречи, подопечные Фёдора Канарейкина продолжили доминировать на площадке и не оставили никаких шансов своему сопернику. Во втором периоде достижение Меньшикова повторили Дэвид Бут и Илья Михеев, а точку в матче на 42-й минуте поставил удачно вписавшийся в четвёртое атакующее трио Файзуллин. Победа со счётом 6:0 стала самой крупной в истории "Авангарда" в плей-офф КХЛ. Предыдущее достижение (5:0 в игре с новосибирской "Сибирью") было установлено в сезоне 2012-2013.

Сегодня мы отыграли хорошую игру. Едем в гости. Нацелены, - предельно лаконично заявил на послематчевой пресс-конференции наставник победителей Фёдор Канарейкин.

Шестой поединок, который в случае успеха омского клуба может стать заключительным, пройдёт 4 марта во Владивостоке.

Континентальная хоккейная лига. Плей-офф Кубка Гагарина 2016-2017. 1/4 финала конференции "Восток". Матч № 5.

Авангард (Омская область) - Адмирал (Владивосток) - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0).

1:0 - Соботка (Лемтюгов, Пестушко) - 06:00.

2:0 - Анелёв - 13:27.

3:0 - Меньшиков (Соботка) - 16:54.

4:0 - Бут (Медведев, Юньков) - 24:53.

5:0 - Михеев (Зубов, Пьянов) - 36:54.

6:0 - Файзуллин (Густафссон) - 42:00.

Вратари: Фурх (Шилин, 50:43) - Бобков (Серебряков, 20:00).

Броски: 37 (13-17-7) - 21 (3-10-8).

Штраф: 8 (2-0-6) - 4 (2-2-0).

Счёт в серии: 3-2 (2:1 ОТ, 6:3, 3:4, 2:3, 6:0).