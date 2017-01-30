Омский биатлонист взял золото и серебро на Кубке Европы

В словенской Поклюке завершился 3-й этап юниорского Кубка IBU. В составе сборной России свой старт успешно отработал омский биатлонист Игорь Малиновский. Напомним, спортсмен уверенно начал своё выступление на всероссийских соревнованиях в Ижевске, выиграв золото в спринте на 10 км.

27 января в Поклюке в рамках смешанной эстафеты честь российского флага защищали Игорь Малиновский, Никита Поршнев, Валерия Васнецова и Екатерина Санникова. В этой гонке омские спортсмены показали лучший результат - 1 час 18 минут 8 секунд. 29 января Игорь Малиновский добрался до пьедестала в спринте на 10 км, взяв серебро с результатом 26:04,0. Первым на финише оказался россиянин Никита Поршнев из Саратова (25:54,0), а бронзовым призёром стал белорусский спортсмен Игорь Карпюк (26:17,4).