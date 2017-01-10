Омский биатлонист представит Россию на юниорском Кубке Европы

В ближайшее время омский биатлонист Игорь Малиновский вылетит в Словению, где в составе сборной России будет выступать на третьем этапе юниорского Кубка Европы.

Как рассказали в пресс-службе областного Минспорта, накануне омич уже успешно выступил на всероссийских соревнованиях в Ижевске. Он стал обладателем золотой медали в спринтерской гонке на 10 км. Результат спортсмена - 29 минут и 8 секунд оказался на 10,6 секунды лучше, чем у столичного спортсмена Саида Каримуллы Халили. Третьим стал Семён Бей из Тюмени.

Сборная России начнёт зарубежные сборы 12 января, а сами соревнования пройдут с 22 по 29 января. Кубок Европы станет "пробой сил" перед юниорским первенством Европы, который в этом году примет чешский город Нове Место.