Омский биатлонист представит Россию на юниорском Кубке Европы
Спорт  •  10 января 2017, 15:45, последнее обновление 10 января 2017, 15:48  •  печать

Омский биатлонист представит Россию на юниорском Кубке Европы

Автор: Варвара Козловская

Игорь Малиновский будет выступать на 3-м этапе юниорского Кубка Европы IBU в Поклюке.

В ближайшее время омский биатлонист Игорь Малиновский вылетит в Словению, где в составе сборной России будет выступать на третьем этапе юниорского Кубка Европы.

Как рассказали в пресс-службе областного Минспорта, накануне омич уже успешно выступил на всероссийских соревнованиях в Ижевске. Он стал обладателем золотой медали в спринтерской гонке на 10 км. Результат спортсмена - 29 минут и 8 секунд оказался на 10,6 секунды лучше, чем у столичного спортсмена Саида Каримуллы Халили. Третьим стал Семён Бей из Тюмени.

Сборная России начнёт зарубежные сборы 12 января, а сами соревнования пройдут с 22 по 29 января. Кубок Европы станет "пробой сил" перед юниорским первенством Европы, который в этом году примет чешский город Нове Место.

Омич занял первое место на Всероссийских соревнованиях по биатлону

r Теги  •  #биатлонист #Кубок Европы #омский спортсмен #Словения
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