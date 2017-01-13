Омская биатлонистка дебютировала на Кубке мира

Накануне, 12 января, на 5-м этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге состоялась женская эстафета. В составе сборной России впервые вышла на старт воспитанница муромцевского биатлона, мастер спорта международного класса, чемпионка Европы и чемпионка мира среди юниоров Виктория Сливко.

Спортсменка открывала женскую эстафету, пробежав первый этап. На всю дистанцию (с двумя огневыми рубежами) омичка затратила 18 минут 12,2 секунды, а также два дополнительных патрона (в стрельбе лежа). Передавала эстафету Виктория своей напарнице 16-й. Однако женская сборная России установила свой антирекорд, заняв лишь 13 место. Предыдущее "достижение" было датировано 2014 годом, когда на чемпионате мира наши девушки оказались 11-ми.

Спортсменка, представляющая сейчас Тюменскую область, является студенткой омского СибГУОР и намерена всерьёз закрепиться на этапах мирового Кубка. "Вообще, я была спокойна, когда выходила на старт Кубка мира. Волновалась раньше - когда узнала, что еду в Рупольдинг и бегу эстафету. По приезде на место меня "отпустило", волнение исчезло. Ничего страшного, нужно терпеть и работать. Соперниц не боялась. Теперь моя цель - закрепиться в основном составе национальной сборной, остаться на этапах Кубка мира и начать показывать результаты", - цитирует спортсменку "Тюменская арена".