Уличённая в допинге омская спортсменка намерена защищаться
Спорт  •  30 декабря 2016, 11:12, последнее обновление 30 декабря 2016, 11:29  •  печать

Уличённая в допинге омская спортсменка намерена защищаться

Автор: Варвара Козловская

Российская биатлонистка Яна Романова прокомментировала информацию La Gazzetta dello Sport о том, что она стала одной из двух биатлонисток, отстранённых от соревнований за употребление допинга. 

Серебряный призёр Олимпиады-2014 в эстафете Яна Романова заявила, что не нарушала антидопинговых правил. Напомним, ВАДА предоставило IBU список из 31 российского биатлониста, которые якобы были уличены в употреблении допинга. IBU отстранил двоих от соревнований (второй спортсменкой является Ольга Вилухина), в отношении ещё 29 спортсменов открыты дисциплинарные дела.

"Я уверена, что все мои пробы чистые, - цитирует Яну Романову ТАСС. - Мне нечего скрывать. Но глядя на всё, что происходит сейчас вокруг нашего спорта, на все эти доклады, списки и массовые отстранения спортсменов, я понимаю, что ситуация может сложиться так, что мне придётся защищаться. Вопрос только в том, от чего мне защищаться - от царапин на пробирках".

Добавим, что Яна Романова уже завершила карьеру, поэтому отстранение носит формальный характер. Однако если будет доказано, что допинг-пробы спортсменки подвергались манипуляциям, её результаты на Играх в Сочи будут аннулированы.

Фото: Sportbox.ru

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r Теги  •  #биатлон #допинг #комментарии #Яна Романова
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Комментарии

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Елена Сергеева  •  30 декабря 2016, 12:10

Честно говоря, эти новости о российском допинге напоминают какой-то детский сад. Только спортсменов жаль, они то от этого идиотизма страдают не на шутку.

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