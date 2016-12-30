Уличённая в допинге омская спортсменка намерена защищаться

Российская биатлонистка Яна Романова прокомментировала информацию La Gazzetta dello Sport о том, что она стала одной из двух биатлонисток, отстранённых от соревнований за употребление допинга.

Серебряный призёр Олимпиады-2014 в эстафете Яна Романова заявила, что не нарушала антидопинговых правил. Напомним, ВАДА предоставило IBU список из 31 российского биатлониста, которые якобы были уличены в употреблении допинга. IBU отстранил двоих от соревнований (второй спортсменкой является Ольга Вилухина), в отношении ещё 29 спортсменов открыты дисциплинарные дела.

"Я уверена, что все мои пробы чистые, - цитирует Яну Романову ТАСС. - Мне нечего скрывать. Но глядя на всё, что происходит сейчас вокруг нашего спорта, на все эти доклады, списки и массовые отстранения спортсменов, я понимаю, что ситуация может сложиться так, что мне придётся защищаться. Вопрос только в том, от чего мне защищаться - от царапин на пробирках".

Добавим, что Яна Романова уже завершила карьеру, поэтому отстранение носит формальный характер. Однако если будет доказано, что допинг-пробы спортсменки подвергались манипуляциям, её результаты на Играх в Сочи будут аннулированы.

Фото: Sportbox.ru