Росприроднадзор не нашёл этилмеркаптан на нефтезаводе, начата проверка "ОмскВодоканала"

Проверка Росприроднадзора АО "Газпромнефть-ОНПЗ" не выявила нарушений, связанных с выбросом этилмеркаптана в атмосферу, об этом говорится в присланном в редакцию "Омск Здесь" ответе ведомства. Теперь управление Росприроднадзора по Омской области проводит внеплановую выездную проверку АО "ОмскВодоканал".

В ходе проверки АО "Газпромнефть-ОНПЗ" были выявлены нарушения в части выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух без специального разрешения, не постановки объекта (газораспределительная стация ГРС-1А), оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учёт, невнесения в полном объёме в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду, - говорится в ответе Росприроднадзора. - По фактам выявленных нарушений к административной ответственности привлечены юридическое лицо и ответственные должностные лица АО "Газпромнефть-ОНПЗ". Фактов нарушений, связанных с выбросом этилмеркаптана на указанных объектах, не зафиксировано. В настоящее время проводится внеплановая выездная проверка АО "ОмскВодоканал".

Напомним, что с середины февраля омичи жаловались на неприятный запах бытового газа в разных районах города. Проверки надзорных органов выявили выброс в атмосферу этилмеркаптана - вещества, которое добавляется в промышленности в бытовой газ. По итогам проверок, и. о. начальника регионального управления Росприроднадзора Сергей Ерёмин в докладе губернатору Омской области Виктору Назарову назвал источником выбросов буферные пруды нефтезавода, на которых осуществлял вскрышные работы Нижегородский институт прикладных технологий. Следственным комитетом по факту экологического преступления было возбуждено уголовное дело.

Подробности читайте в нашем материале - "КАК ПЕРЕЖИТЬ ЭКОКАТАСТРОФУ: ОМСКИЙ ВАРИАНТ".