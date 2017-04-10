Эколог: "В Омске защита от экологических ЧС не работает"

Источник выбросов этилмеркаптана в атмосферу в Омске так и не был найден. Эксперты полагают, что экологический преступник может действовать безнаказанно и дальше.

В разговоре с "Омск Здесь" эколог Сергей Костарев заявил, что источник выбросов этилмеркаптана в Омске его владельцы могут скрывать бесконечно. Совершивших это экологическое преступление найти крайне сложно из-за постоянного перемещения воздушных масс.

Власти показали своё полное бессилие в этой ситуации, - констатирует Костарев. - Общая система защиты нас в случае экологических ЧС не работает... Это ведь мог быть и другой газ. Последствия были бы гораздо хуже, а действия властей точно такими же.

Напомним, что с середины февраля омичи жаловались на неприятный запах бытового газа, который чувствовался в разных районах города. Причиной неприятного запаха оказался этилмеркаптан - вещество, добавляющееся в промышленности в бытовой газ. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело. Росприроднадзор предварительно назвал источником выброса буферные пруды нефтезавода.

Подробности читайте в нашем материале - "КАК ПЕРЕЖИТЬ ЭКОКАТАСТРОФУ: ОМСКИЙ ВАРИАНТ".