Эколог: "В Омске защита от экологических ЧС не работает"
Общество  •  10 апреля 2017, 17:39  •  печать

Эколог: "В Омске защита от экологических ЧС не работает"

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Источник выбросов этилмеркаптана в атмосферу в Омске так и не был найден. Эксперты полагают, что экологический преступник может действовать безнаказанно и дальше.

В разговоре с "Омск Здесь" эколог Сергей Костарев заявил, что источник выбросов этилмеркаптана в Омске его владельцы могут скрывать бесконечно. Совершивших это экологическое преступление найти крайне сложно из-за постоянного перемещения воздушных масс.

Власти показали своё полное бессилие в этой ситуации, - констатирует Костарев. - Общая система защиты нас в случае экологических ЧС не работает... Это ведь мог быть и другой газ. Последствия были бы гораздо хуже, а действия властей точно такими же.

Напомним, что с середины февраля омичи жаловались на неприятный запах бытового газа, который чувствовался в разных районах города. Причиной неприятного запаха оказался этилмеркаптан - вещество, добавляющееся в промышленности в бытовой газ. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело. Росприроднадзор предварительно назвал источником выброса буферные пруды нефтезавода.

Подробности читайте в нашем материале - "КАК ПЕРЕЖИТЬ ЭКОКАТАСТРОФУ: ОМСКИЙ ВАРИАНТ".

Теги  •  #выброс #экологическая катастрофа #этилмеркаптан

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