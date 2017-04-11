Мосты, переходы и бордюры омских дорог дождались весенней помывки
Общество  •  11 апреля 2017, 11:59, последнее обновление 11 апреля 2017, 12:52  •  печать

Мосты, переходы и бордюры омских дорог дождались весенней помывки

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С наступлением тепла городские службы начали уборку дорожных объектов.

В рамках муниципального задания в Омске стартовала уборка прибордюрной части автодорог от песка и грязи, помывка ограждений на мостах и вдоль магистралей. Если позволит погода, в ближайшие дни эти работы будут активизированы.

Уборка прибордюрной части, срезка грунта с обочин проводится как в дневное, так и в ночное время. Так, накануне мы работали на улицах Масленникова, 1-я Трамвайная, Пристанционной, Железнодорожной, Герцена, на Фрунзенском мосту, Иртышской набережной, проспекте Карла Маркса и на других дорожных объектах. На сегодня нашим предприятием убрано и вывезено порядка 700 тонн грунта, песка, грязи с прибордюрной части дорог и обочин, - сообщил директор БУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" Владимир Казимиров.

Кроме этих работ, проводится уборка подземных пешеходных переходов в центре города. Так, коммунальщики помыли стеклянные и металлические конструкции переходов на улице Чокана Валиханова и Любинском проспекте.

 
Теги  •  #Владимир Казимиров #уборка

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