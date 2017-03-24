Омские ветераны получат к 9 Мая по 3600 рублей

Губернатор Омской области Виктор Назаров подписал указ о выплатах ветеранам ко Дню Победы, сообщает пресс-служба регионального правительства. В преддверии 9 Мая деньги получат восемь категорий граждан. Выплаты доставят им лично, либо перечислят на личные счета через отделения Сбербанка.

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат по 3600 руб., герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы - по 13 тыс. руб., вдовы участников Великой Отечественной войны - Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы 10 400 руб.

По 2600 руб. получат вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, принимавших участие в войне с Финляндией и (или) Японией. Узникам фашистских концлагерей и жителям блокадного Ленинграда причитается по 2000 руб. Труженики тыла и сироты войны получат по 1000 руб.