В Омской области обновят 180 км железнодорожных путей
Общество  •  24 марта 2017, 16:30, последнее обновление 24 марта 2017, 16:57  •  печать

В Омской области обновят 180 км железнодорожных путей

Автор:

Летом в Омской области отремонтируют 180 км железной дороги, а также полностью заменят 60 км. В первую очередь модернизацию ждёт перегон Исилькуль - Москаленки.

Летом в Омской области обновят 180 км железной дороги всеми видами работ. Кроме того, на 60 км пути состоится полная замена рельсов.

Работы по модернизации запланированы на четырёх перегонах: Исилькуль - Москаленки, Черлак - Валиханово, Зубково - Краснозёрское и Мынкуль - Районная. В ходе работ по смене верхнего строения путей произойдёт полная замена рельсо-шпальной решётки, щебёночного покрытия и стрелочных переводов.

"На сегодняшний день работы по восстановлению и развитию путевой инфраструктуры являются одним из наиболее широкомасштабных мероприятий, осуществляемых на сети железных дорог с привлечением большого количества ресурсов. Благодаря применению современных технологий ремонта значительно увеличился срок эксплуатации и надёжности путевого хозяйства", - прокомментировали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Отметим, что сезон летних путевых работ откроется 18 апреля. Он начнётся на перегоне Исилькуль - Москаленки.

Теги  •  #модернизация #Омский регион Западно-Сибирской железной дороги

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Таисия Петрова  •  24 марта 2017, 16:55

Приличная дистанция для ремонта и замены путей, надежность железных дорог всегда вне сомнений

Ответить
Последние новости
Омская область вошла в топ-5 регионов по просроченным кредитам  •  сегодня, 16:55
В Омск на чемпионат Сибири по MMA приехали Геннадий Капшай и Влад Дёмин  •  сегодня, 16:03
В омском Фонде капремонта после 4 апреля будет новый руководитель  •  сегодня, 15:29
Омич украл с работы сейф и унёс домой в рюкзаке  •  сегодня, 15:10  •   1
Волнительно и почётно. Юные скрипачи об участии в конкурсе имени Шпета  •  сегодня, 14:00
В Омске состоялся Большой Сибирский конгресс заказчиков и поставщиков  •  сегодня, 12:58
Еще новости
Вавилон 240x400