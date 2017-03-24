В Омской области обновят 180 км железнодорожных путей

Летом в Омской области обновят 180 км железной дороги всеми видами работ. Кроме того, на 60 км пути состоится полная замена рельсов.
Работы по модернизации запланированы на четырёх перегонах: Исилькуль - Москаленки, Черлак - Валиханово, Зубково - Краснозёрское и Мынкуль - Районная. В ходе работ по смене верхнего строения путей произойдёт полная замена рельсо-шпальной решётки, щебёночного покрытия и стрелочных переводов.
"На сегодняшний день работы по восстановлению и развитию путевой инфраструктуры являются одним из наиболее широкомасштабных мероприятий, осуществляемых на сети железных дорог с привлечением большого количества ресурсов. Благодаря применению современных технологий ремонта значительно увеличился срок эксплуатации и надёжности путевого хозяйства", - прокомментировали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
Отметим, что сезон летних путевых работ откроется 18 апреля. Он начнётся на перегоне Исилькуль - Москаленки.
Приличная дистанция для ремонта и замены путей, надежность железных дорог всегда вне сомнений