Омичам представили город будущего без метро и "Фёдоровки"

На сегодняшней презентации в конференц-зале Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина журналистам представили мастер-план Омска. Стратегический, пространственно привязанный документ в течение года разрабатывал институт территориального планирования "Град". В нём представлены приоритеты развития города с учётом пожеланий различных социальных групп омичей.

В городе стали появляться бизнесмены и активные горожане, готовые брать на себя ответственность, - сказал заместитель губернатора Омской области по вопросам внутренней политики Владимир Компанейщиков. - У них есть способность заниматься большими длинными проектами. Часто у нас в Омске даже политические процессы носят ситуативный характер. Многое делается из принципа: "Нам бы день простоять, да ночь продержаться".

Также Компанейщиков обратил внимание на то, что даже в стратегии развития региона до 2025 года "нет города". Хотя Омск "может вытащить весь регион на новый уровень". Как и в недавнем интервью "Омск Здесь", вице-губернатор заявил, что не собирается становиться мэром Омска, поскольку в этой "расстрельной должности никому не позавидуешь".

Генплан является техническим документом, а мастер-план - концептуальным и идеологическим, - рассказал "Омск Здесь" руководитель проекта разработки мастер-плана Омска Роман Ковалёв. - Он формирует видение будущего: не где пройдёт дорога, а в каком городе мы хотим жить.

Мнения омичей и специалистов были оформлены в видение Омска как "комфортного дома для миллиона человек". Среди целей и задач, которые поставили себе авторы, - вхождение Омска в десятку городов России по индексу счастья. Была разработана концептуальная схема функционального зонирования, предполагающая сохранение частного сектора. Его нужно благоустроить и обеспечить необходимой инфраструктурой, превратив в "лучшие территории для проживания в городе". Реновация производственных территорий предполагает размещение там новых общественных центров.

Концептуальная схема транспортной инфраструктуры окончательно ставит крест на строительстве метро глубокого заложения и международного аэропорта "Омск-Фёдоровка". Авторы выступают за развитие действующего городского аэропорта и "самой эффективной" системы городского трамвая. "Одним из принципиальных предложений является создание мультимодального транспортного узла с объединением функций железнодорожного и автовокзала и соединением его с аэропортом при помощи автомобильного дублёра железнодорожного моста", - говорится в мастер-плане. Также предполагается восстановление речного пассажирского транспорта (теплоходов) "с причалами в основных точках притяжения и отдыха горожан".

Создание 28 районов вместо пяти городских округов описывает концептуальная схема планировочной организации и районных подцентров. Такое деление предложили сами омичи. В частности, выделяются такие районы, как "Амурские", "Северные", "Водники", "Нефтяники", "Мега", "Авиагородок", "Старый Кировск" и т. д. В каждой новой административно-территориальной единице появится свой общественно-деловой центр. Подцентры будут включать в себя объекты культуры, обслуживания и спорта.

Быстрыми победами, по мнению авторов проекта, должны стать преобразование Волочаевского пивзавода и ТЭЦ-1 в культурные центры нового формата, благоустройство Куйбышевского пляжа, реконструкция Тарского квартала, очистка пруда в парке имени 30-летия ВЛКСМ и регулирование внешнего облика рекламных и информационных конструкций.

Создатели нового для Омска документа признают, что для его реализации понадобится политическая воля нового мэра. Для градоначальника специально составили программу из семи мероприятий. Роман Ковалёв заявил "Омск Здесь", что в случае невостребованности мастер-плана новым мэром он будет предложен депутатам Омского городского совета. Авторы готовы отдать документ бесплатно для реализации активным горожанам, кандидатам в депутаты и чиновникам.