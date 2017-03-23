В Омске начнётся суд над застройщиком Юрием Заборовским

Омские полицейские завершили расследование уголовного дело в отношении бывшего директора "СМУ-1 КПД" Юрия Заборовского, по вине которого без квартир осталось более тысячи омичей.

В Омске перед судом предстанет экс-глава ООО "ПКФ "СМУ-1 КПД" Юрий Заборовский.

- Следственным управлением УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора строительной компании. Ему предъявлено обвинение по трём статьям Уголовного кодекса - присвоение или растрата в особо крупном размере, легализация денежных средств и преднамеренное банкротство, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе предварительного расследования установлено, что директор компании-застройщика заключил с гражданами договоры долевого участия в строительстве жилых домов. Но стройку Заборовский так и не завершил, а деньгами дольщиков распорядился по собственному усмотрению.

В качестве потерпевших по уголовному делу проходят свыше тысячи человек. Общая сумма присвоенных денежных средств составила более полумиллиарда рублей.

Чтобы возместить причинённый ущерб, следователи даже наложили арест на имущество строительной компании и обвиняемого. Это два земельных участка под недостроенными домами, два автомобиля, строительная техника. Стоимость арестованного превысила 654 млн руб.

Обвинительное заключение утверждено прокурором и в ближайшее время поступит в суд.

Добавим, как ранее писало ИА "Омск здесь", со своим уголовным делом, которое насчитывало 620 томов и 900 папок вещественных доказательств, Заборовский знакомился несколько лет, пока следователь не обратился в суд и не ограничил во времени этот затянувшийся процесс.

"СМУ-1 КПД" возводил жилые дома по ул. Малиновского. После объявления о замораживании строек, во все тонкости строительного дела пришлось вникать бывшему в то время губернатором Леониду Полежаеву, ведь начались митинги обманутых дольщиков. Дома взялся достраивать известный омский строитель Валерий Кокорин.