Юрий Заборовский, обвиняемый в хищении денег омских дольщиков, может наконец-то предстать перед судом

Бывшему директору ООО "ПКФ "СМУ-1 КПД", возводившему печально известный жилой микрорайон по ул. Малиновского, установлен предельный срок для ознакомления с материалами своего уголовного дела, которое насчитывает 600 томов. Если адвокату Юрия Заборовского не удастся обжаловать решение суда, ознакомление с делом можно будет считать оконченным.

Куйбышевский районный суд в конце прошлого года удовлетворил ходатайство следователя об установлении предельного срока для ознакомления с материалами уголовного дела экс-директору ООО "ПКФ "СМУ-1 КПД" Юрию Заборовскому. Крайней датой значится 31 декабря 2016 года.

Этот застройщик, напомним, возводил жилые дома по ул. Малиновского. В итоге без квартир тогда остались более четырёх сотен дольщиков. Во все тонкости строительного дела пришлось вникать даже бывшему в то время губернатором Леониду Полежаеву. А дома взялся достраивать известный омский строитель Валерий Кокорин. В 2009 году Заборовского отправили в СИЗО, из которого он благополучно вышел, заплатив залог. В те годы в ходе предварительного следствия было установлено, что ООО "ПКФ "СМУ-1 КПД" с октября 2006 г. по март 2008-го заключил с гражданами более 400 договоров долевого участия на строительство жилых домов по улице Малиновского. Внеся в кассу общества денежные средства в полном объёме, дольщики свои условия выполнили. Но квартиры в домах так и не получили.

Как пояснили в региональном УМВД, дело Юрия Заборовского, обвиняемого в присвоении или растрате в особо крупном размере, легализации денежных средств и преднамеренном банкротстве, в настоящий момент насчитывает 600 томов. Знакомиться с материалами дела он начал ещё четыре года назад. Вероятно, следствие решило поторопить застройщика, ведь такими темпами он мог бы читать ещё несколько лет. Если вышестоящая инстанция - Омский областной суд, куда обратился с ходатайством уже адвокат обвиняемого, - оставит в силе решение Куйбышевского суда, то, вероятно, чтение дела будет считаться оконченным и, скорее всего, спустя много лет суд над Юрием Заборовским всё-таки может начаться.