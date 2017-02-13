Омский застройщик Юрий Заборовский может сесть на скамью подсудимых в марте

Глава "СМУ-1 КПД", обвиняемый в хищении в особо крупном размере средств омских дольщиков, спустя четыре года завершил чтение своего уголовного дела, которое насчитывает более 600 томов. В марте он может предстать перед правосудием.

Расследование уголовного дела омского застройщика, главы ООО "ПКФ "СМУ-1 КПД" Юрия Заборовского выходит на финишную прямую. Адвокату строителя не удалось обжаловать в Омском областном суде решение суда нижестоящий инстанции, который удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия. Следователь просил суд ограничить срок ознакомления обвиняемого со своим уголовным делом 31 декабря 2016 года. Его Заборовский читал аж четыре года. В настоящий момент оно состоит из 620 томов, а также 900 папок вещественных доказательств.

Напомним, директор ООО "ПКФ "СМУ-1 КПД" возводил жилые дома по улице Малиновского. В итоге без квартир остались более четырёх сотен дольщиков. В 2009 году Заборовского отправили в СИЗО, из которого он благополучно вышел, заплатив залог. В те годы в ходе предварительного следствия было установлено, что ООО "ПКФ "СМУ-1 КПД" с октября 2006 г. по март 2008-го заключило с гражданами более 400 договоров долевого участия на строительство жилых домов по улице Малиновского. Внеся в кассу общества денежные средства в полном объёме, дольщики свои условия выполнили. Но квартиры в домах так и не получили. Заборовский обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса: присвоение или растрата в особо крупном размере, легализация денежных средств и преднамеренное банкротство.

Следователь пытался неоднократно завершить затянувшееся чтение, предпоследняя попытка была летом прошлого года. На тот момент обвиняемый вычитал все 620 томов, но не ознакомился со всеми папками с вещдоками. Следствие убеждало суд: и Заборовский, и его адвокат знакомятся с делом более четырёх лет, это превышает срок расследования уголовного дела на один год. Но суд тогда ходатайство отклонил, позволив директору "СМУ-1 КПД" дальше заниматься чтением.

Последняя попытка следствия ограничить срок увенчалась успехом. В конце года суд поставил назначить окончательную дату - 31 декабря 2016 года. В минувший четверг вышестоящая инстанция решение оставило в силе. Как нам пояснили в пресс-службе УВМД России по Омской области, в настоящий момент идёт опись всех материалов дела. В ближайшей перспективе (а это может быть уже март) оно будет направлено в суд.