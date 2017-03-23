В Омске вынесли приговор бухгалтеру ОПГ Станислава Мацелевича

В Омске вынесен приговор одной из участниц преступного сообщества. Суд назначил ей наказание в виде четырёх лет тюрьмы условно с испытательным сроком три года.

Сегодня, 23 марта, Центральный районный суд Омска вынес приговор бывшему бухгалтеру ООО "Омский бухгалтер" 30-летней Елене Зыряновой. Она признана виновной в незаконной банковской деятельности и участии в преступной организации для совершения тяжких преступлений, сообщает пресс-служба СК РФ по Омской области.

Следствие и суд установили, что с 2008 по 2014 год она участвовала в деятельности преступного сообщества, возглавляемого Станиславом Мацелевичем. Она вела учёт денежных средств, которые поступали на счета "фиктивных" юридических лиц, осуществляла переводы между банковскими счетами организации, а также принимала и выдавала денежные средства.

За время деятельности преступной организации объём незаконных банковских операций превысил 9 млрд 216 млн рублей, что позволило членам сообщества получить доход 322 млн рублей. В ходе следствия Зырянова раскаялась в содеянном и давала подробные показания, рассказывая о соучастниках. Суд приговорил её четырём годам тюрьмы условно с испытательным сроком три года.