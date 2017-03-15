В Омске могут ввести режим ЧС из-за обилия мусора

Вопрос был поднят на сегодняшнем заседании профильного комитета Городского совета. Депутат Юрий Федотов предложил ввести режим ЧС в связи с тем, что существующие полигоны не справляются с утилизацией отходов города-миллионника.

Три площадки накопления ТБО сегодня работают на грани закона. Отходы могут складироваться 11 месяцев, после чего их нужно вывозить на лицензированный полигон. Таковых в городе на такую ёмкость не существует. Мы знаем, что через 11 месяцев полигон не появится, и лучше нам признать это, объявить режим ЧС и открыть свалки на период утверждения проекта полигона и рекультивации свалок, - прокомментировал Федотов.

По оценкам депутата, городу необходимо примерно пять лет на строительство полигона. Это может быть сделано за счёт средств муниципалитета или инвестора.

Члены комитета поддержали депутатскую инициативу. Вопрос введения режима ЧС будет обсуждаться на пленарном заседании Горсовета.