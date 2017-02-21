Омские власти не говорят, как планируют решать мусорную проблему

В октябре закончится срок приёма мусора на двух городских полигонах, а новый полигон может появиться только в начале 2019 года. Куда многомиллионному городу свозить мусор, областные власти не говорят, ссылаясь на закрытость информации.

Заместитель министра строительства и ЖКК Дмитрий Шикалов призвал омичей не паниковать и не ждать очередного мусорного коллапса. Дело в том, что существующие в городе мусорные полигоны - Кировский и Ленинский, работающие в режиме накопления, закончат принимать мусор в октябре этого года. Под сомнение вообще ставится легальность их работы. Новый же полигон в Тавричанке может появиться лишь в начале 2019 года. Куда девать накопленный мусор весь 2018 год, непонятно.

Я не просто так говорю, что волноваться не стоит. У региональных властей есть решение, и я пока его озвучивать не хочу, - подчеркнул Дмитрий Шикалов.

Определённые планы правительство области строит на полигон в Таврическом районе. В середине марта будет объявлен конкурс по разработке проектно-сметной документации. Объём инвестиций в проект может составить 500-600 млн руб. Рассматривается несколько вариантов финансирования этого проекта. Землю под полигон могут отдать в концессию или же область привлечёт федеральное финансирование. Тем не менее, уверяет Дмитрий Шикалов, область решение мусорной проблемы найдёт гораздо раньше 2019 года.