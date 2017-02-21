Омские власти не говорят, как планируют решать мусорную проблему

Заместитель министра строительства и ЖКК Дмитрий Шикалов призвал омичей не паниковать и не ждать очередного мусорного коллапса. Дело в том, что существующие в городе мусорные полигоны - Кировский и Ленинский, работающие в режиме накопления, закончат принимать мусор в октябре этого года. Под сомнение вообще ставится легальность их работы. Новый же полигон в Тавричанке может появиться лишь в начале 2019 года. Куда девать накопленный мусор весь 2018 год, непонятно.
Я не просто так говорю, что волноваться не стоит. У региональных властей есть решение, и я пока его озвучивать не хочу, - подчеркнул Дмитрий Шикалов.
Определённые планы правительство области строит на полигон в Таврическом районе. В середине марта будет объявлен конкурс по разработке проектно-сметной документации. Объём инвестиций в проект может составить 500-600 млн руб. Рассматривается несколько вариантов финансирования этого проекта. Землю под полигон могут отдать в концессию или же область привлечёт федеральное финансирование. Тем не менее, уверяет Дмитрий Шикалов, область решение мусорной проблемы найдёт гораздо раньше 2019 года.
Действительно, переработка мусора может стать выгодным бизнесом. Технологию переработки можно перенять у западных партнеров.
А по любому, рано или поздно, к этому придут. Но лучше бы пораньше, до того, как экологическая обстановка станет критической.
Может уже пора мусор как-то перерабатывать??? Ведь столько технологий!?