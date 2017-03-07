На рекультивацию омских свалок власти хотят потратить полмиллиарда рублей
Общество  •   6 марта 2017, 16:55  •  печать

На рекультивацию омских свалок власти хотят потратить полмиллиарда рублей

Автор: Виктория Стрельникова

В этом году в план проведения Года экологии в Омской области заложены мероприятия по рекультивации Ленинской и Кировской свалок. На первом этапе необходимо привлечь более 512 млн руб. Но удастся ли региональным властям  добиться финансирования, большой вопрос.

Региональное министерство природных ресурсов и экологии подготовило проект распоряжения правительства Омской области, которое вносит изменения в план основных мероприятий по проведению в 2017 году в России Года экологии. В частности, в проекте указана стоимость первого этапа рекультивации полигонов ТКО - Ленинского и Кировского. Напомним, по решению суда вывозить накопившейся за 60 лет мусор с этих свалок обязаны городские власти. Хотя длительное время их эксплуатируют частные компании - ООО "Омская клининговая компания "Норма плюс", владельцем которой являлся депутат Горсовета Виталий Путинцев и ООО "Экотехнологии". Называлась и примерная стоимость работ по экологическому восстановлению земель полигонов - более 18 млрд руб.

Согласно проекту постановления, в 2017 году омские власти хотят привлечь на эти цели 512,6 млн руб. Львиная доля - 479,7 млн руб. - средства федерального бюджета, ещё 25,5 млн руб. должен выделить город. Значатся в документе и средства инвесторов - 7,6 млн руб. Это деньги на разработку проектной документации. Как пояснили "Омск Здесь" в главном природоохранном ведомстве региона, финансирование мероприятий по рекультивации заложили в план, однако уверенности в том, что они будут выполнены на все сто процентов, нет.

Теги  •  #Виталий Путинцев #Минприроды #мусор #свалка

Читайте также

Вавилон 980х90

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
На Нижнеомском маслозаводе бизнесмена Карева прошла прокурорская проверка  •  вчера, 21:11
Маленькая девочка сильно обгорела на пожаре в Омской области  •  вчера, 16:43  •   3
В июне в Омске пройдёт неделя моды  •  вчера, 16:37
Долг омского депутата Хабулды Шушубаева выставили на торги  •  вчера, 16:23
Алтайские бизнесмены за 28 млн рублей выкупили имущество омской компании-банкрота  •  вчера, 16:10
Омский дизайнер впервые представит коллекцию одежды на Неделе моды в Риме  •  вчера, 16:04
Еще новости
СибРМ 240x400
Ювелирный Союз 240Х400
8 марта Сибирь 240х400