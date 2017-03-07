На рекультивацию омских свалок власти хотят потратить полмиллиарда рублей

В этом году в план проведения Года экологии в Омской области заложены мероприятия по рекультивации Ленинской и Кировской свалок. На первом этапе необходимо привлечь более 512 млн руб. Но удастся ли региональным властям добиться финансирования, большой вопрос.

Региональное министерство природных ресурсов и экологии подготовило проект распоряжения правительства Омской области, которое вносит изменения в план основных мероприятий по проведению в 2017 году в России Года экологии. В частности, в проекте указана стоимость первого этапа рекультивации полигонов ТКО - Ленинского и Кировского. Напомним, по решению суда вывозить накопившейся за 60 лет мусор с этих свалок обязаны городские власти. Хотя длительное время их эксплуатируют частные компании - ООО "Омская клининговая компания "Норма плюс", владельцем которой являлся депутат Горсовета Виталий Путинцев и ООО "Экотехнологии". Называлась и примерная стоимость работ по экологическому восстановлению земель полигонов - более 18 млрд руб.

Согласно проекту постановления, в 2017 году омские власти хотят привлечь на эти цели 512,6 млн руб. Львиная доля - 479,7 млн руб. - средства федерального бюджета, ещё 25,5 млн руб. должен выделить город. Значатся в документе и средства инвесторов - 7,6 млн руб. Это деньги на разработку проектной документации. Как пояснили "Омск Здесь" в главном природоохранном ведомстве региона, финансирование мероприятий по рекультивации заложили в план, однако уверенности в том, что они будут выполнены на все сто процентов, нет.