Стала известна дата первого регулярного рейса из Омска в Сочи
Общество  •  14 марта 2017, 11:39, последнее обновление 14 марта 2017, 11:44  •  печать

Стала известна дата первого регулярного рейса из Омска в Сочи

Автор: Дарья Молчанская

Международный аэропорт Сочи примет первый рейс из Омска, который совершит авиакомпания "Нордавиа", 29 мая.

Авиакомпания "Нордавиа - региональные авиалинии" в летнем сезоне открывает новые регулярные рейсы из Омска в Сочи. Прямые вылеты будут выполняться с 29 мая по 28 сентября периодичностью два раза в неделю. Полёты будут осуществляться на современных воздушных судах Boeing 737-500.

Самолёты будут вылетать из Омска по понедельникам и четвергам в 8:55 и 3:25 соответственно. Вылеты в Омск из Сочи будут выполняться в понедельник и среду в 00:30 и 19:20 соответственно. Минимальный тариф при перелёте в одну сторону составляет 4500 рублей без учёта топливного сбора.

Напомним, что перелёты из Омска в Сочи до конца апреля осуществляет авиакомпания "Россия". Однако рейс чартерный, и билеты на него продаются только в турфирмах.

Добавим также, что в 2016 году пассажиропоток аэропорта "Омск-Центральный" сократился почти на 7 %. Омичи стали реже вылетать за границу, но чаще совершать полёты по России.

Теги  •  #авиарейс #определена дата #Сочи

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