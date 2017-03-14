Стала известна дата первого регулярного рейса из Омска в Сочи

Авиакомпания "Нордавиа - региональные авиалинии" в летнем сезоне открывает новые регулярные рейсы из Омска в Сочи. Прямые вылеты будут выполняться с 29 мая по 28 сентября периодичностью два раза в неделю. Полёты будут осуществляться на современных воздушных судах Boeing 737-500.

Самолёты будут вылетать из Омска по понедельникам и четвергам в 8:55 и 3:25 соответственно. Вылеты в Омск из Сочи будут выполняться в понедельник и среду в 00:30 и 19:20 соответственно. Минимальный тариф при перелёте в одну сторону составляет 4500 рублей без учёта топливного сбора.

Напомним, что перелёты из Омска в Сочи до конца апреля осуществляет авиакомпания "Россия". Однако рейс чартерный, и билеты на него продаются только в турфирмах.

Добавим также, что в 2016 году пассажиропоток аэропорта "Омск-Центральный" сократился почти на 7 %. Омичи стали реже вылетать за границу, но чаще совершать полёты по России.