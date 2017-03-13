Сотрудников Омского аэропорта, врезавшихся на тележке в самолёт, оштрафуют

Омская транспортная прокуратура завершила проверку инцидента, случившегося в аэропорту 11 февраля. Самолёт А320 авиакомпании "Уральские авиалинии" должен был улететь в Домодедово, и уже после завершения посадки пассажиров в него врезался спецтранспорт с багажом. У самолёта оказался повреждён капот правого двигателя. Рейс задержали почти на пять часов.

Как сообщили в надзорном ведомстве, причиной инцидента стало нарушение работниками службы перевозки ОАО "Омский аэропорт" требований закона об остановке спецмашин при подъезде к воздушному судну на безопасном расстоянии. Гендиректору аэропорта внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, в котором поставлен вопрос о дисциплинарной ответственности виновных лиц. Кроме того, на работников службы перевозок возбуждены административные производства по статье административного кодекса ("Действия, угрожающие безопасности полётов"), предусматривающей штраф до 2,5 тыс. руб.