Сотрудников Омского аэропорта, врезавшихся на тележке в самолёт, оштрафуют
Общество  •  13 марта 2017, 10:01, последнее обновление 13 марта 2017, 10:14  •  печать

Сотрудников Омского аэропорта, врезавшихся на тележке в самолёт, оштрафуют

Автор: Екатерина Криль

Персонал службы доставки багажа оштрафован за происшествие, ставшее причиной повреждения самолёта и задержки рейса.

Омская транспортная прокуратура завершила проверку инцидента, случившегося в аэропорту 11 февраля. Самолёт А320 авиакомпании "Уральские авиалинии" должен был улететь в Домодедово, и уже после завершения посадки пассажиров в него врезался спецтранспорт с багажом. У самолёта оказался повреждён капот правого двигателя. Рейс задержали почти на пять часов.

Как сообщили в надзорном ведомстве, причиной инцидента стало нарушение работниками службы перевозки ОАО "Омский аэропорт" требований закона об остановке спецмашин при подъезде к воздушному судну на безопасном расстоянии. Гендиректору аэропорта внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, в котором поставлен вопрос о дисциплинарной ответственности виновных лиц. Кроме того, на работников службы перевозок возбуждены административные производства по статье административного кодекса ("Действия, угрожающие безопасности полётов"), предусматривающей штраф до 2,5 тыс. руб.

Теги  •  #омский аэропорт #прокуратура #самолет

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