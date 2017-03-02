Пассажиропоток на международных рейсах в омском аэропорту упал на 48 %

Почти на 7 % в 2016 году сократился пассажиропоток аэропорта "Омск-Центральный". Омичи стали реже вылетать за границу, но чаще совершать полёты по России.

На портале центра раскрытия информации "Интерфакс" опубликован отчёт об итогах работы за четвёртый квартал 2016 года ОАО "Омский аэропорт". В прошлом году аэропорт "Омск-Центральный" обслужил более 830 тыс. пассажиров. Отмечается, что пассажиропоток по сравнению с прошлым годом сократился на 6,4 %. Однако отмечен рост на внутренних линиях (+2,9 %). Вместе с тем, на 48,1 % упал пассажиропоток на линиях международных.

Увеличение полётов омичей по России связывают с расширением программы региональных перевозок. На внутренних направлениях в 2016 году банкротство авиакомпании "Трансаэро" и уход с рынка авиакомпании "Оренэйр" были компенсированы вводом новых рейсов в Симферополь, Сочи, Москву. Обширную программу полётов с лета прошлого года запустила авиакомпания "ИрАэро" (Москва, Геленджик, Краснодар, Иркутск, Сочи, Анапа, Санкт-Петербург). В отдельные периоды в течение года выполнялись рейсы в Уфу, Тюмень, Иркутск, Нижневартовск и Ханты-Мансийск.

Снижение пассажиропотока на международных направлениях обусловлено отменой авиасообщения с Египтом и Турцией (до сентября 2016 года). Кроме того, с текущего года авиакомпания "Оренэйр" полностью прекратила полёты в Германию. Даже введение новых рейсов в Тунис, Болгарию, Индию, Грецию и на Кипр, а также увеличение частоты полётов в Таиланд и Вьетнам не смогли компенсировать потерю основных туристических направлений.

Добавим, что тенденция, подобная омской, наблюдается в большинстве регионов страны. В аэропортах - аналогах Омска сокращение пассажиропотока за 12 месяцев 2016 года составило 5 %.