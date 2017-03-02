Пассажиропоток на международных рейсах в омском аэропорту упал на 48 %

На портале центра раскрытия информации "Интерфакс" опубликован отчёт об итогах работы за четвёртый квартал 2016 года ОАО "Омский аэропорт". В прошлом году аэропорт "Омск-Центральный" обслужил более 830 тыс. пассажиров. Отмечается, что пассажиропоток по сравнению с прошлым годом сократился на 6,4 %. Однако отмечен рост на внутренних линиях (+2,9 %). Вместе с тем, на 48,1 % упал пассажиропоток на линиях международных.
Увеличение полётов омичей по России связывают с расширением программы региональных перевозок. На внутренних направлениях в 2016 году банкротство авиакомпании "Трансаэро" и уход с рынка авиакомпании "Оренэйр" были компенсированы вводом новых рейсов в Симферополь, Сочи, Москву. Обширную программу полётов с лета прошлого года запустила авиакомпания "ИрАэро" (Москва, Геленджик, Краснодар, Иркутск, Сочи, Анапа, Санкт-Петербург). В отдельные периоды в течение года выполнялись рейсы в Уфу, Тюмень, Иркутск, Нижневартовск и Ханты-Мансийск.
Снижение пассажиропотока на международных направлениях обусловлено отменой авиасообщения с Египтом и Турцией (до сентября 2016 года). Кроме того, с текущего года авиакомпания "Оренэйр" полностью прекратила полёты в Германию. Даже введение новых рейсов в Тунис, Болгарию, Индию, Грецию и на Кипр, а также увеличение частоты полётов в Таиланд и Вьетнам не смогли компенсировать потерю основных туристических направлений.
Добавим, что тенденция, подобная омской, наблюдается в большинстве регионов страны. В аэропортах - аналогах Омска сокращение пассажиропотока за 12 месяцев 2016 года составило 5 %.
КомментарииДобавить свой