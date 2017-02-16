Компания "ЮТэйр" временно закрыла рейс Сургут - Омск

В связи с оптимизацией расписания авиакомпании "ЮТэйр" самолёты из Сургута в Омск пока летать не будут.

Накануне из Сургута в Омск должен был прибыть самолёт авиакомпании "ЮТэйр". Однако уже утром данный рейс оказался в списке отменённых. В справочной аэропорта сообщили, что самолёты данной авиакомпании из Сургута в Омск не будут летать целый месяц. "Омск Здесь" узнал, собирается ли "ЮТэйр" возобновить авиасообщение между городами.

- Выполнение рейсов по маршруту Сургут-Омск было временно приостановлено в связи с оптимизацией расписания авиакомпании. Перелёты по данному направлению возобновятся с 5 марта 2017 года и будут выполняться по воскресеньям, - сообщили в пресс-службе ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр".