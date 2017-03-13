В воздухе Омска не осталось опасного газа

Едкое вещество, распространившееся в воздухе на прошлой неделе, больше не угрожает горожанам.

По данным на 13 марта, в атмосфере Омска не обнаружено опасной примеси химических веществ. Этому способствовала, в том числе, смена погоды.

Погода ветреная, на данный момент газ развеялся, и его следов в атмосфере не осталось. Замеры проводит Обь-Иртышское УГМС, их стационарные посты наблюдений за состоянием воздуха работают в обычном режиме, - рассказали корреспонденту "Омск Здесь" в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Резкий запах газа омичи почувствовали 9 и 10 марта. Анализ проб воздуха показал превышение концентрации этилмеркаптана в 400 раз. В больших количествах это вещество вызывает раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей и глаз, тошноту, головокружение. Источник выбросов ищут несколько ведомств, в том числе Росприроднадзор и прокуратура. Следователи проводят проверку на трёх предприятиях: ОАО "Газпромнефть - Омский нефтеперерабатывающий завод", ООО "Полиом", ООО "Рубероидный завод". По факту произошедшего заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ "Загрязнение атмосферы".