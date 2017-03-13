В воздухе Омска не осталось опасного газа
Общество  •  13 марта 2017, 12:35, последнее обновление 13 марта 2017, 12:37  •  печать

В воздухе Омска не осталось опасного газа

Автор: Екатерина Криль

Едкое вещество, распространившееся в воздухе на прошлой неделе, больше не угрожает горожанам.

По данным на 13 марта, в атмосфере Омска не обнаружено опасной примеси химических веществ. Этому способствовала, в том числе, смена погоды.

Погода ветреная, на данный момент газ развеялся, и его следов в атмосфере не осталось. Замеры проводит Обь-Иртышское УГМС, их стационарные посты наблюдений за состоянием воздуха работают в обычном режиме, - рассказали корреспонденту "Омск Здесь" в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Резкий запах газа омичи почувствовали 9 и 10 марта. Анализ проб воздуха показал превышение концентрации этилмеркаптана в 400 раз. В больших количествах это вещество вызывает раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей и глаз, тошноту, головокружение. Источник выбросов ищут несколько ведомств, в том числе Росприроднадзор и прокуратура. Следователи проводят проверку на трёх предприятиях: ОАО "Газпромнефть - Омский нефтеперерабатывающий завод", ООО "Полиом", ООО "Рубероидный завод". По факту произошедшего заведено уголовное дело по ч. 1 ст.  251 УК РФ "Загрязнение атмосферы". 

Теги  •  #выбросы в атмосферу #газ #МЧС

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Анастасия Меркулова  •  13 марта 2017, 14:21

Ну все, свершилось, Омскгоргаз снова не виноват, в Омске все прекрасно, благоухает розами. Один звонок Калинина в прокуратуру все решил(((((((

Ответить
Роман Орехов  •  13 марта 2017, 13:42

Теперь запах этого газа любой житель на долго запомнит, столько времени дышать такой вонью никому не пожелаешь

Ответить
Последние новости
Трёхлетний омич умер во время игры  •  сегодня, 14:36
Омичка угнала дорогой Lexus, чтобы съездить в гости к другу  •  сегодня, 13:02  •   2
Житель Омской области попал в тюрьму за то, что сдавал квартиру наркоманам  •  сегодня, 12:20
Бывший худрук омского ТЮЗа Золотарь приедет в Барнаул с мужским стриптизом  •  сегодня, 11:45
Омичи начали брать кредиты в валюте  •  сегодня, 11:28
Омские следователи нашли мать, бросившую мёртвого ребёнка в гаражах  •  сегодня, 11:15  •   1
Еще новости
Ювелирный 240Х400
Дача весна 240Х400