Федеральный Росприроднадзор назвал омские предприятия, которые подозревают в выбросе этилмеркаптана

Как сообщает пресс-служба федерального Росприроднадзора, Руководитель федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артём Сидоров поручил Управлению Росприроднадзора по Омской области взять на особый контроль ситуацию с выбросом в воздух этилмеркаптана.

Государственные инспекторы Росприроднадзора вместе с экспертами ЦЛАТИ по Омской области проводят проверки на трёх предприятиях, которые используют в производстве это вещество: "Газпромнефть - Омский нефтеперерабатывающий завод", "Полиом" и "Рубероидный завод". Для проведения проверок используют передвижные лаборатории МПР по Омской области, которые проводят сбор проб воздуха на территории, где расположены предприятия "Омский каучук", "СГ - трейдинг" и АГЗС, а также в санитарно-защитной зоне города.

Также, как уже сообщал "Омск Здесь", СУ СКР по Омской области возбудил уголовное дело по части первой ст. 251 УК РФ "Загрязнение атмосферы",которая предусматривает максимальное наказание - три месяца ареста. По результатам проб выяснилось, что воздух в Омске оказался загрязнен этилмеркаптаном, концентрация которого превысила норму в 400 раз.