Следователи принюхались к газу в воздухе Омска
Общество  •  10 марта 2017, 16:55  •  печать

Следователи принюхались к газу в воздухе Омска

Автор: Екатерина Криль

По факту загрязнения атмосферного воздуха в городе начата доследственная проверка. На виновных может быть заведено уголовное дело.

Проверку организовали следственные органы СКР по Омской области. О неприятном запахе газа, появившемся накануне вечером, сегодня сообщают омские и федеральные СМИ. Источник загрязнения ищут специалисты нескольких ведомств, образцы атмосферного воздуха исследуются в Роспотребнадзоре.

Сейчас на три промышленных предприятия, расположенные в Советском округе г. Омска, выехали следователи для установления причин загрязнения, - сообщили в пресс-службе омского управления Следственного комитета.

По материалам проверки может быть возбуждено уголовное дело по ст. 251 УК РФ "Загрязнение атмосферы".

Ранее специалисты определили, что причиной запаха стал этилмеркоптан - вещество, добавляемое в природный газ для определения утечек. Источник выбросов пока не определён, но в Росприроднадзоре полагают, что он находится на территории северного промышленного узла, где расположены несколько нефтехимических предприятий.

Теги  •  #газ #запах #следственный комитет

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Комментарии

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Marta Rodriguez  •  10 марта 2017, 18:10

Прикрыть такой большой источник дохода не удастся, чтобы атмосфера не загрязнялась многие могут лишиться своих денег и конечно этого не допустят. Так что все эти расследования чисто для проформы, с выбросами в атмосферу уже ничего не поделаешь.

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Антон Борисенко  •  10 марта 2017, 17:56

Вещество выброшенное в Омске - этилмеркаптан. Добавляется в бытовой газ. В малых концентрациях - безвреден. В Омске подобный одорант использует Омскгоргаз.

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