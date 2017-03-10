Следователи принюхались к газу в воздухе Омска

По факту загрязнения атмосферного воздуха в городе начата доследственная проверка. На виновных может быть заведено уголовное дело.

Проверку организовали следственные органы СКР по Омской области. О неприятном запахе газа, появившемся накануне вечером, сегодня сообщают омские и федеральные СМИ. Источник загрязнения ищут специалисты нескольких ведомств, образцы атмосферного воздуха исследуются в Роспотребнадзоре.

Сейчас на три промышленных предприятия, расположенные в Советском округе г. Омска, выехали следователи для установления причин загрязнения, - сообщили в пресс-службе омского управления Следственного комитета.

По материалам проверки может быть возбуждено уголовное дело по ст. 251 УК РФ "Загрязнение атмосферы".

Ранее специалисты определили, что причиной запаха стал этилмеркоптан - вещество, добавляемое в природный газ для определения утечек. Источник выбросов пока не определён, но в Росприроднадзоре полагают, что он находится на территории северного промышленного узла, где расположены несколько нефтехимических предприятий.