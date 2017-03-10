Следователи принюхались к газу в воздухе Омска

Проверку организовали следственные органы СКР по Омской области. О неприятном запахе газа, появившемся накануне вечером, сегодня сообщают омские и федеральные СМИ. Источник загрязнения ищут специалисты нескольких ведомств, образцы атмосферного воздуха исследуются в Роспотребнадзоре.
Сейчас на три промышленных предприятия, расположенные в Советском округе г. Омска, выехали следователи для установления причин загрязнения, - сообщили в пресс-службе омского управления Следственного комитета.
По материалам проверки может быть возбуждено уголовное дело по ст. 251 УК РФ "Загрязнение атмосферы".
Ранее специалисты определили, что причиной запаха стал этилмеркоптан - вещество, добавляемое в природный газ для определения утечек. Источник выбросов пока не определён, но в Росприроднадзоре полагают, что он находится на территории северного промышленного узла, где расположены несколько нефтехимических предприятий.
Прикрыть такой большой источник дохода не удастся, чтобы атмосфера не загрязнялась многие могут лишиться своих денег и конечно этого не допустят. Так что все эти расследования чисто для проформы, с выбросами в атмосферу уже ничего не поделаешь.
Вещество выброшенное в Омске - этилмеркаптан. Добавляется в бытовой газ. В малых концентрациях - безвреден. В Омске подобный одорант использует Омскгоргаз.