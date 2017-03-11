Из-за выброса этилмеркаптана на омских заводах идут допросы и выемка документов
Происшествия  •  11 марта 2017, 11:32, последнее обновление 11 марта 2017, 13:10  •  печать

Из-за выброса этилмеркаптана на омских заводах идут допросы и выемка документов

Автор: Александр Арефьев

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с распространением неприятного запаха в омском воздухе. Эксперты установили загрязнение этилмеркаптаном, концентрация превышена в 400 раз, на трех предприятиях Советского округа проходят допросы и изымаются документы.

 

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области, дело возбуждено по части первой ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы...).Максимальное наказание по ней - три месяца ареста. По результатам проб выяснилось, что воздух в Омске загрязнен этилмеркаптаном, концентрация которого превышена в 400 раз. "Данное вещество является добавкой к природному газу, не имеющему запаха, и используется в промышленном производстве", - отметили в ведомстве. Под подозрение попали три промышленных предприятия в Советском округе Омска. В интересах следствия названия предприятий не раскрываются. "Работают следователи, проводятся осмотры территорий, выемки документации по технологическим операциям, допросы работников и специалистов, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, причин загрязнения атмосферного воздуха и виновных лиц", - рассказали в Следственном комитете.

Напомним, ранее на неприятный запах в воздухе начали массово жаловаться жители Левобережья и городка Нефтяников. В мэрии Омска заявили, что источник загрязнения ищут, однако "само вещество угрозы жизни и здоровью горожан не представляет".

Этилмеркаптан (EtSH), также известный как этантиол — бесцветная жидкость с резким характерным запахом, относится к сераорганическим соединениям. Благодаря сильному запаху (люди могут ощущать запах этантиола при концентрациях одна часть на 50 миллионов частей воздуха) используется как одорант для бытового природного и сжиженного газа. "Запах газа", который люди чувствуют при утечке — именно запах этантиола. Этантиол токсичен, числится в списке сильнодействующих ядовитых веществ, относится к третьему классу опасности и в больших количествах может вызывать головную боль, тошноту и потерю координации. Также он поражает почки и печень. В концентрациях, присутствующих в одорированном бытовом природном газе, безвреден.

Теги  •  #Воздух #загрязнение атмосферы #следственный комитет

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Комментарии

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Алёна Ярошевич  •  11 марта 2017, 16:03

Раз само предприятие виновник не объявилось, значит пытаются скрыть следы, надо действовать быстро, чтобы выявить нарушителей.

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Владимир Семенов  •  11 марта 2017, 14:37

Удивляет позиция мэрии: любой ценой успокоить людей, даже несмотря на токсичность этантиола.

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Кристина Мельникова  •  11 марта 2017, 14:45

Никто не хочет сор из избы выносить, Омскгоргаз принадлежит Калинину, он депутат и крупный бизнесмен, со всеми уже договорился, наверное

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Виктор Вайз  •  11 марта 2017, 13:35

Самое интересное, что "в интересах следствия названия предприятий не раскрываются" - как будто в Советском округе Омска прямо-таки сотни предприятий, которые могут производить выбросы этилмеркаптана))

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Катя Обух  •  11 марта 2017, 14:37

В Росприроднадзоре намекнули, что это база сжиженного газа, которая Омскгоргазу принадлежит. У них там этилмеркаптан в чистом виде хранится. При такой концентрации скорее всего чистый и разлили, 400 раз все-таки превышение

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