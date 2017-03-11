Из-за выброса этилмеркаптана на омских заводах идут допросы и выемка документов

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с распространением неприятного запаха в омском воздухе. Эксперты установили загрязнение этилмеркаптаном, концентрация превышена в 400 раз, на трех предприятиях Советского округа проходят допросы и изымаются документы.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области, дело возбуждено по части первой ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы...).Максимальное наказание по ней - три месяца ареста. По результатам проб выяснилось, что воздух в Омске загрязнен этилмеркаптаном, концентрация которого превышена в 400 раз. "Данное вещество является добавкой к природному газу, не имеющему запаха, и используется в промышленном производстве", - отметили в ведомстве. Под подозрение попали три промышленных предприятия в Советском округе Омска. В интересах следствия названия предприятий не раскрываются. "Работают следователи, проводятся осмотры территорий, выемки документации по технологическим операциям, допросы работников и специалистов, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, причин загрязнения атмосферного воздуха и виновных лиц", - рассказали в Следственном комитете.

Напомним, ранее на неприятный запах в воздухе начали массово жаловаться жители Левобережья и городка Нефтяников. В мэрии Омска заявили, что источник загрязнения ищут, однако "само вещество угрозы жизни и здоровью горожан не представляет".

Этилмеркаптан (EtSH), также известный как этантиол — бесцветная жидкость с резким характерным запахом, относится к сераорганическим соединениям. Благодаря сильному запаху (люди могут ощущать запах этантиола при концентрациях одна часть на 50 миллионов частей воздуха) используется как одорант для бытового природного и сжиженного газа. "Запах газа", который люди чувствуют при утечке — именно запах этантиола. Этантиол токсичен, числится в списке сильнодействующих ядовитых веществ, относится к третьему классу опасности и в больших количествах может вызывать головную боль, тошноту и потерю координации. Также он поражает почки и печень. В концентрациях, присутствующих в одорированном бытовом природном газе, безвреден.