Утренний Омск окутал плотный туман

Сегодня утром, 6 марта, омичи попали в густой туман - синоптики объясняют это явление ростом атмосферного давления и высокой влажностью.

Утренний туман опустился на город и осложнил видимость на городских магистралях. Непродолжительная оттепель, которая пришла в выходные, сменилась утром лёгкими заморозками. В ночные часы столбик термометра опустился до отметки -11 градусов.

Доброе утро🌁#туман#омск#доброеутро#весна Публикация от 👋😄🎨Настя (@my_artface) Мар 5 2017 в 7:32 PST

Доброе утро #Омск, когда #туманы не только в голове😂 Публикация от Оля (@winter_mad) Мар 5 2017 в 7:28 PST

- Туман формируется обычно при росте атмосферного давления, при ослаблении ветра, при высокой влажности в приземном слое. Вчера были туманы местами по области с изморозью в утренние часы... Условия вполне благоприятные для формирования тумана с видимостью от 500 метров и более, в общем-то в ближайшие сутки вероятность туманов весьма велика, - прокомментировали "Омск Здесь" в Обь-Иртышском УГМС.

В региональном МЧС автомобилистов, выезжающих в город, просят снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров. Категорически не рекомендуют пользоваться дальним светом фар - в условиях тумана он создаёт плотный световой занавес, который не только препятствует видимости, но и даёт эффект отражения, ослепляя водителя.

Добавим также, что в ближайшие несколько часов в Омске ожидаются сильные гололёдные явления и изморозь.