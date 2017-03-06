Утренний Омск окутал плотный туман
Общество  •   6 марта 2017, 10:12, последнее обновление 6 марта 2017, 10:12  •  печать

Утренний Омск окутал плотный туман

Автор: Дарья Молчанская

Сегодня утром, 6 марта, омичи попали в густой туман - синоптики объясняют это явление ростом атмосферного давления и высокой влажностью.

Утренний туман опустился на город и осложнил видимость на городских магистралях. Непродолжительная оттепель, которая пришла в выходные, сменилась утром лёгкими заморозками. В ночные часы столбик термометра опустился до отметки -11 градусов.

 

Доброе утро🌁#туман#омск#доброеутро#весна

Публикация от 👋😄🎨Настя (@my_artface)

 

Доброе утро #Омск, когда #туманы не только в голове😂

Публикация от Оля (@winter_mad)

 

- Туман формируется обычно при росте атмосферного давления, при ослаблении ветра, при высокой влажности в приземном слое. Вчера были туманы местами по области с изморозью в утренние часы... Условия вполне благоприятные для формирования тумана с видимостью от 500 метров и более, в общем-то в ближайшие сутки вероятность туманов весьма велика, - прокомментировали "Омск Здесь" в Обь-Иртышском УГМС.

В региональном МЧС автомобилистов, выезжающих в город, просят снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров. Категорически не рекомендуют пользоваться дальним светом фар - в условиях тумана он создаёт плотный световой занавес, который не только препятствует видимости, но и даёт эффект отражения, ослепляя водителя.

Добавим также, что в ближайшие несколько часов в Омске ожидаются сильные гололёдные явления и изморозь. 

Теги  •  #гололед #туман #фото

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Комментарии

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Юрий Александрович  •  6 марта 2017, 10:58

Да уж, молоко прямо за окном, какой густой показался туманчик ) Но все равно на душе веселее, тепло уже не за горами )

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