Утренний Омск окутал плотный туман

Утренний туман опустился на город и осложнил видимость на городских магистралях. Непродолжительная оттепель, которая пришла в выходные, сменилась утром лёгкими заморозками. В ночные часы столбик термометра опустился до отметки -11 градусов.
Омска нет, расходимся... pic.twitter.com/fhjQ8YJLM2— Рукалицо (@elizarovk) 6 марта 2017 г.
- Туман формируется обычно при росте атмосферного давления, при ослаблении ветра, при высокой влажности в приземном слое. Вчера были туманы местами по области с изморозью в утренние часы... Условия вполне благоприятные для формирования тумана с видимостью от 500 метров и более, в общем-то в ближайшие сутки вероятность туманов весьма велика, - прокомментировали "Омск Здесь" в Обь-Иртышском УГМС.
В региональном МЧС автомобилистов, выезжающих в город, просят снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров. Категорически не рекомендуют пользоваться дальним светом фар - в условиях тумана он создаёт плотный световой занавес, который не только препятствует видимости, но и даёт эффект отражения, ослепляя водителя.
Добавим также, что в ближайшие несколько часов в Омске ожидаются сильные гололёдные явления и изморозь.
Да уж, молоко прямо за окном, какой густой показался туманчик ) Но все равно на душе веселее, тепло уже не за горами )