Туман над Омском рассеется завтра

Несколько дней Омск по утрам и вечерам окутывает туман. Он осел на ветвях деревьев и превратился в иней. Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, туманность в городе создала высокая влажность до 87 %, перепады между дневными и вечерними температурами, а также безоблачная, безветренная погода. Однако уже завтра, 20 января, ветер усилится и туман рассеется.

#туман #омск #фазенда Фото опубликовано Alexander Smirnov (@ya.smirnov) Янв 18 2017 в 7:50 PST

Так, завтра температура воздуха ночью составит -17...-22, днём ожидается -10...-15 градусов. Прогнозируется небольшой снег и метель.