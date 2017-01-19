Туман над Омском рассеется завтра
Общество  •  19 января 2017, 12:40, последнее обновление 19 января 2017, 15:04  •  печать

Туман над Омском рассеется завтра

Автор: Варвара Козловская

Туман, который три дня подряд появляется утром и вечером в результате морозной и безветренной погоды, исчезнет завтра.

Несколько дней Омск по утрам и вечерам окутывает туман. Он осел на ветвях деревьев и превратился в иней. Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, туманность в городе создала высокая влажность до 87 %, перепады между дневными и вечерними температурами, а также безоблачная, безветренная погода. Однако уже завтра, 20 января, ветер усилится и туман рассеется.  

 

#туман #омск #фазенда

Фото опубликовано Alexander Smirnov (@ya.smirnov)

Так, завтра температура воздуха ночью составит -17...-22, днём ожидается -10...-15 градусов. Прогнозируется небольшой снег и метель.

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r Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #туман

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