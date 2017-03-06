Омичей предупреждают о сильном гололёде

По данным департамента общественной безопасности администрации Омска, в регионе местами ожидается сильные гололёдно-изморозевые отложения. Ожидается, что такие неблагоприятные погодные условия продлятся час-два.

В связи с этим омичам советуют учитывать неблагоприятный прогноз, выходя из дома. Автомобилистам во избежание дорожно-транспортных происшествий следует неукоснительно соблюдать скоростной режим.