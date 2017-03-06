Омичей предупреждают о сильном гололёде
Общество  •   6 марта 2017, 09:31, последнее обновление 6 марта 2017, 09:51  •  печать

Омичей предупреждают о сильном гололёде

Автор: Екатерина Криль

Синоптики объявили штормовое предупреждение на ближайшие часы.

По данным департамента общественной безопасности администрации Омска, в регионе местами ожидается сильные гололёдно-изморозевые отложения. Ожидается, что такие неблагоприятные погодные условия продлятся час-два.

В связи с этим омичам советуют учитывать неблагоприятный прогноз, выходя из дома. Автомобилистам во избежание дорожно-транспортных происшествий следует неукоснительно соблюдать скоростной режим.

Теги  •  #гололед #погода #штормовое предупреждение

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Комментарии

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Таисия Петрова  •  6 марта 2017, 12:26

С утра уже было весело на улице, на отдельных тротуарах скользко как на катке, равновесие и еще раз равновесие держать приходится )

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Влад Никитин  •  6 марта 2017, 10:39

В это время года практически каждый день нужно быть очень острожными на дорогах, особенно в утренние часы.

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Анна Соцкая  •  6 марта 2017, 10:04

Ох, как не хочется уже гололеда и холода, но зима еще может огорчать нас плохой погодой. Хорошо, что предупреждают о гололеде заранее, без большой необходимости люди воздержатся от выхода на улицу и от поездок на автомобилях.

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