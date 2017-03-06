Омичей предупреждают о сильном гололёде

По данным департамента общественной безопасности администрации Омска, в регионе местами ожидается сильные гололёдно-изморозевые отложения. Ожидается, что такие неблагоприятные погодные условия продлятся час-два.
В связи с этим омичам советуют учитывать неблагоприятный прогноз, выходя из дома. Автомобилистам во избежание дорожно-транспортных происшествий следует неукоснительно соблюдать скоростной режим.
С утра уже было весело на улице, на отдельных тротуарах скользко как на катке, равновесие и еще раз равновесие держать приходится )
В это время года практически каждый день нужно быть очень острожными на дорогах, особенно в утренние часы.
Ох, как не хочется уже гололеда и холода, но зима еще может огорчать нас плохой погодой. Хорошо, что предупреждают о гололеде заранее, без большой необходимости люди воздержатся от выхода на улицу и от поездок на автомобилях.