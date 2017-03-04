Март принесёт омичам морозы до -25 градусов

Омские синоптики напоминают, что март в Сибири - это зимний месяц. И хотя солнечное тепло притекает и температура растёт, погода может преподнести сюрптизы из-за быстрого и резкого перехода от зимы к весеннему периоду. В целом погода марта будет на три-четыре градуса теплее обычного, средняя месячная температура воздуха ожидается -4…-7°С.

Ожидаются колебания температуры воздуха в первой декаде ночью от -6…-11°С, при прояснениях -13…-18°С, до -1…-6°С, днём от 0…-5°С до 0…+5°С. В конце декады понижение температуры, во второй декаде - ночью от -15…-20°С, местами -25°С, до - 9…-14°С, днём от -8…-13°С, местами -18°С, до -2…-7°С. В третьей декаде постепенное повышение температуры воздуха ночью до -1…-6°С, днём до +1…+6°С, по югу местами +11°С. Месячное количество осадков предполагается больше нормы (10-15 мм), - прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

Интенсивное снеготаяние начнётся к концу месяца. Датой разрушения снежного покрова в Омской области считается период между 14 марта и 1 апреля.