Март принесёт омичам морозы до -25 градусов
Общество  •   4 марта 2017, 16:59  •  печать

Март принесёт омичам морозы до -25 градусов

Автор: Екатерина Криль

Первый месяц весны ещё успеет неприятно удивить жителей региона.

Омские синоптики напоминают, что март в Сибири - это зимний месяц. И хотя солнечное тепло притекает и температура растёт, погода может преподнести сюрптизы из-за быстрого и резкого перехода от зимы к весеннему периоду. В целом погода марта будет на три-четыре градуса теплее обычного, средняя месячная температура воздуха ожидается -4…-7°С.

Ожидаются колебания температуры воздуха в первой декаде ночью от -6…-11°С, при прояснениях -13…-18°С, до -1…-6°С, днём от 0…-5°С до 0…+5°С. В конце декады понижение температуры, во второй декаде - ночью от -15…-20°С, местами -25°С, до - 9…-14°С, днём от -8…-13°С, местами -18°С, до -2…-7°С. В третьей декаде постепенное повышение температуры воздуха ночью до -1…-6°С, днём до +1…+6°С, по югу местами +11°С. Месячное количество осадков предполагается больше нормы (10-15 мм), - прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

Интенсивное снеготаяние начнётся к концу месяца. Датой разрушения снежного покрова в Омской области считается период между 14 марта и 1 апреля.

Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #Ольга Демидова #погода

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Комментарии

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Виктор Квадрант  •  4 марта 2017, 18:36

Нам ли привыкать к морозам)) Март в наших широта весной только называется.

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Леонид Портнов  •  4 марта 2017, 18:26

Ну это уже, так сказать, последние удары зимы. После которой можно будет с уверенность порадоваться теплу.

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Юрий Александрович  •  4 марта 2017, 17:17

Вот так весна красна с такими морозами как говорят обманчива, только солнышко пригреет и в ночь морозякнет!

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