Омск может перейти на новую маршрутную сеть следующей зимой
Общество  •  28 февраля 2017, 17:35, последнее обновление 28 февраля 2017, 17:35  •  печать

Омск может перейти на новую маршрутную сеть следующей зимой

Автор: Екатерина Криль

К концу года специалисты разработают новые правила для общественного транспорта Омска.

Вопрос реформирования сферы пассажироперевозок рассматривался на сегодняшнем заседании совета при мэре Омска по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Цель изменений - разработка новой, более оптимальной маршрутной сети Омска. Приоритет в ней отдаётся автобусам большой вместимости, которые будут курсировать по центральным направлениям. Маршрутные такси должны остаться лишь на окраинах.

Подрядчик, который разработает маршрутную сеть, определится по итогам конкурса 10 марта. На составление стратегического документа отводится 6 месяцев. На внедрение новой маршрутной сети понадобится время - сколько именно, пока неизвестно. Не исключено, что это произойдёт зимой. 

К концу этого года, когда получим результаты изучения и новую сеть, мы проанализируем и примем решение. Результат покажет нам дальнейшие действия. Не факт, что маршрутная сеть будет изменена в полном объёме. Возможно, она будет откорректирована участками, - рассказал сегодня директор департамента транспорта мэрии Алексей Мартыненко. - На сегодняшний день у нас есть определённые проблемы: пресыщение подвижным составом на центральных магистралях и его отсутствие на периферии.

Напомним, значительные изменения в сфере пассажироперевозок начались в январе, когда департамент транспорта отменил 27 нерегулируемых маршрутов с 503 маловместительными автобусами. Это позволило муниципальным перевозчикам увеличить доходы за январь более чем на 13 %. Следующим этапом стало расторжение договоров с частными перевозчиками, которые в установленные сроки не заменили маловместительные автобусы (до 15 пассажиров) на больший транспорт. Таким образом, со 2 марта все "Газели" окажутся в числе нелегалов.

Теги  •  #автобус #Алексей Мартыненко #департамент транспорта #маршрутка #общественный транспорт

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