Омичи-пассажиры получили мобильное приложение для отслеживания автобусов

Для горожан стал доступен новый сервис "Hubb: городской транспорт", сообщающий точное время прибытия автобусов на остановках Омска.

Мобильное приложение позволяет следить за перемещением общественного транспорта в реальном времени. Данные передаются через системы GPS и ГЛОНАСС, установленные на муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях. Приложение определит местоположение пользователя и покажет ближайшие остановки, подскажет, когда прибудет необходимый автобус с учётом изменения маршрутов и расписаний транспорта по праздникам и выходным.

Приложение работает только на смартфонах с операционной системой Android. Скачать его можно здесь. Также функционирует версия для персональных компьютеров.

Добавим, что с 2013 года работает приложение "Мой маршрут". Оно также отображает расположение муниципального транспорта на маршруте и предсказывает прибытие автобусов, троллейбусов и трамваев на остановку. По данным сервиса Google Play, количество скачиваний второй версии мобильного приложения "Мой маршрут" перевалило за 100 тысяч.