Повременные билеты в омских автобусах появятся в мае
Экономика  •  27 февраля 2017, 11:53, последнее обновление 27 февраля 2017, 11:58  •  печать

Повременные билеты в омских автобусах появятся в мае

Автор: Екатерина Криль

Весной и летом муниципальный общественный транспорт Омска внедряет целый ряд технологичных нововведений.

В марте планируется запустить систему отложенных платежей за электронные проездные билеты через электронные кошельки и систему мобильных банков. В мае внедряется новый вид проездного билета, который в России пока не используется, - повременный электронный проездной с возможностью лимитного или безлимитного проезда в автобусах в указанный промежуток времени. Владельцы таких билетов смогут делать пересадки с одного автобуса на другой, не оплачивая новый билет.

В августе планируется запустить систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте с помощью банковских карт бесконтактным способом. На первом этапе кондуктора автобусов будут принимать два вида карт - MasterCard и Visa, а в декабре - карты национальной платежной системы "МИР".

Отметим, что внедрение этих систем - часть плана по развитию пассажироперевозок Омска. Документ также предусматривает крупнейшее за последние годы изменение маршрутной сети, которое должно быть разработано к осени.

Теги  •  #общественный транспорт #проездной билет

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Виктор Леонов  •  27 февраля 2017, 13:08

Наверное, кто-то будет экономить при повременном проезде, а кому-то придется доплачивать.

Ответить
Последние новости
Из-за гололёда в Омске происходило по десять аварий в час  •  сегодня, 15:34
Омские осуждённые создали макет "Пушкинки"  •  сегодня, 15:22
Омскую крепость откроют ко Дню города  •  сегодня, 15:15
Подозреваемого в браконьерстве омского чиновника ждёт служебная проверка  •  сегодня, 13:50  •   1
"ЕГЭ для родителей" должен снять стресс с выпускников  •  сегодня, 13:41  •   2
В Омской области чиновников и депутата обвинили в мошенничестве с квартирой  •  сегодня, 13:05  •   1
Еще новости
СибРМ 240x400
Вавилон 240x400