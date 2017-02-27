Повременные билеты в омских автобусах появятся в мае

В марте планируется запустить систему отложенных платежей за электронные проездные билеты через электронные кошельки и систему мобильных банков. В мае внедряется новый вид проездного билета, который в России пока не используется, - повременный электронный проездной с возможностью лимитного или безлимитного проезда в автобусах в указанный промежуток времени. Владельцы таких билетов смогут делать пересадки с одного автобуса на другой, не оплачивая новый билет.

В августе планируется запустить систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте с помощью банковских карт бесконтактным способом. На первом этапе кондуктора автобусов будут принимать два вида карт - MasterCard и Visa, а в декабре - карты национальной платежной системы "МИР".

Отметим, что внедрение этих систем - часть плана по развитию пассажироперевозок Омска. Документ также предусматривает крупнейшее за последние годы изменение маршрутной сети, которое должно быть разработано к осени.