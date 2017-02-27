Пассажирские предприятия Омска наконец-то расплатились с долгами за ГСМ

Городские власти перечислили муниципальным пассажирским предприятиям порядка 200 млн руб., чтобы те смогли рассчитаться за потреблённое топливо. Сейчас транспортникам нужны деньги для погашения долгов перед Сбербанком.

Просроченная задолженность предприятий городского пассажирского транспорта Омска перед поставщиками горюче-смазочных материалов за 2015 и 2016 годы с учётом неустоек и судебных издержек полностью погашена. Об этом сообщила мэрия Омска. Рассчитаться с поставщиками транспортники смогли из тех денег, что им были перечислены из городского бюджета.

- В этом году муниципальным предприятиям общественного транспорта перечислено из городского бюджета порядка 200 млн руб., из которых 140 - задолженность казны перед перевозчиками за прошлые периоды, которая на сегодня оплачена в полном объёме, и 60 млн руб. - авансовые платежи на компенсацию мер социальной поддержки за 2017 год. Из полученных средств полностью оплачена просроченная задолженность за потреблённые в 2015 и 2016 годах ГСМ с учётом неустоек и судебных пошлин по судебным решениям, задолженность по оплате тяговой электроэнергии, оплачены расходы по текущей деятельности, - пояснил директор департамента транспорта Алексей Мартыненко во время встречи мэра Вячеслава Двораковского с работниками пассажирских предприятий.

Кроме того, ПАТП имеют долги перед Сбербанком по выданным предприятиям кредитам. Для этого омская мэрия на 100 млн руб. планирует увеличить бюджетные ассигнования на компенсацию мер соцподдержки транспортников. Эти деньги и пойдут на погашение долговых обязательств.

Напомним, критическая ситуация из-за обеспечения городского автотранспорта горюче-смазочными материалами возникала не раз. В 2015 году "Газпром нефть" даже прекратила отпуск топлива из-за имеющихся у ПАТП долгов. Муниципальные автобусы несколько дней не выезжали на линию.