В Омске от упавшего с крыши снега пострадали несколько машин
Общество  •  27 февраля 2017, 10:20  •  печать

В Омске от упавшего с крыши снега пострадали несколько машин

Автор: Дарья Молчанская

Несколько автомобилей были повреждены сегодня ночью при падении снега и наледи с крыш домов.

Сразу несколько машин в Омске пострадали от упавших с крыш домов глыб льда и снега на Левом берегу в районе микрорайона "Прибрежный". Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях. Пострадали два автомобиля, у транспортных средств оказались повреждена крыша и лобовое стекло.

 
 

 

Добавим, что сейчас в Омске наблюдаются резкие изменения температуры воздуха. На данный момент температура воздуха составляет -1 градус. При таких условиях возрастает вероятность схода снега и наледи с кровель зданий, рекламных конструкций, козырьков и деревьев.

Теги  •  #крыша #машина #повреждение #снег

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