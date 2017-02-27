В Омске от упавшего с крыши снега пострадали несколько машин

Несколько автомобилей были повреждены сегодня ночью при падении снега и наледи с крыш домов.

Сразу несколько машин в Омске пострадали от упавших с крыш домов глыб льда и снега на Левом берегу в районе микрорайона "Прибрежный". Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях. Пострадали два автомобиля, у транспортных средств оказались повреждена крыша и лобовое стекло.

Добавим, что сейчас в Омске наблюдаются резкие изменения температуры воздуха. На данный момент температура воздуха составляет -1 градус. При таких условиях возрастает вероятность схода снега и наледи с кровель зданий, рекламных конструкций, козырьков и деревьев.