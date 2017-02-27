Вслед за оттепелью в Омскую область идёт похолодание

Сегодня, 27 февраля, температура воздуха в регионе поднимется до +4 градусов. Выпадут небольшие осадки - дождь, мокрый снег, также наблюдаются гололёдные явления. Возможна метель, в отдельных районах области порывы ветра будут достигать 18-23 м/с.

Снижение температуры произойдёт уже завтра. По данным Обь-Иртышского УГМС, в последний день зимы средняя температура в регионе составит днём -2...-7°C, ночью -7...-12°C, пройдёт снег. Вероятность осадков сохранится 1 марта, температура ночью опустится до -9..-14°C, днём до -3...-8°C.