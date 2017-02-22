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Омские дорожники убрали полмиллиона кубометров снега за зиму
Общество  •  22 февраля 2017, 13:07, последнее обновление 22 февраля 2017, 13:09  •  печать

Омские дорожники убрали полмиллиона кубометров снега за зиму

Автор: Вероника Делор

С начала сезона с городских дорог вывезли более 520 тыс. кубометров снега.

С территории города было вывезено снега больше, чем в муниципальных районах области вместе взятых. Этот факт отметили на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

По состоянию на 06:00 22 февраля с улиц города вывезено 520 тыс. кубометров снега. Для сравнения: в области убрано около 440 тыс. кубометров.

Отметим, что в конце февраля на омские дороги выйдут около 30 единиц самосвальной техники, дополнительно арендованной муниципалитетом. По словам директора Управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимира Казимирова, вывоз снега планируется с 254 мест возможного подтопления не позднее 20 марта.

Теги  •  #вывоз снега #дорожники #снегоуборочная техника

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