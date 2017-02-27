Омичей предупредили о шторме

Сегодня в Омске ожидаются ветер 15-20 м/с, местами порывы до 24 м/с, осадки в виде мокрого снега и дождя, гололёдные явления, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на ФГБУ "Обь-Иртышского УГМС". Штормовое предупреждение объявлено с целью предотвратить увеличение количества дорожно-транспортных происшествий и нарушение движения транспорта. Специалисты прогнозируют обрывы линий электропередачи.

Омичам рекомендуют быть внимательными при проходе рядом с рекламными конструкциями, парковать личный автотранспорт вдали от деревьев, ветхих строений, следить за передвижениями детей и лиц пожилого возраста по территории города, скорректировать планы на загородные и междугородние поездки.