Омичей предупредили о шторме
Происшествия  •  27 февраля 2017, 07:19, последнее обновление 27 февраля 2017, 09:43  •  печать

Омичей предупредили о шторме

Автор: Василий Епанчинцев

Днём 27 февраля ожидается ветер с порывами до 24 метров в секунду.

Сегодня в Омске ожидаются ветер 15-20 м/с, местами порывы до 24 м/с, осадки в виде мокрого снега и дождя, гололёдные явления, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на ФГБУ "Обь-Иртышского УГМС". Штормовое предупреждение объявлено с целью предотвратить увеличение количества дорожно-транспортных происшествий и нарушение движения транспорта. Специалисты прогнозируют обрывы линий электропередачи.

Омичам рекомендуют быть внимательными при проходе рядом с рекламными конструкциями, парковать личный автотранспорт вдали от деревьев, ветхих строений, следить за передвижениями детей и лиц пожилого возраста по территории города, скорректировать планы на загородные и междугородние поездки.

Теги  •  #погода #штормовое предупреждение

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Комментарии

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Юлия Скиба  •  27 февраля 2017, 10:06

Сколько бед и проблем принесет опять такой штормовой ветер. Люди, будьте бдительны!

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Злата Маркова  •  27 февраля 2017, 09:27

В такую погоду лучше вообще без надобности не выходить на улицу и лучше пользоваться общественным транспортом.

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