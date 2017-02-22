"Паводок коснётся всех". Весеннее половодье в Омской области может быть на 40 % обильнее прошлогоднего

О том, насколько сильным будет весенний паводок, рассказали сегодня на пресс-конференции в Международном пресс-центре "МКР-Медиа". Уровень половодья зависит от комплекса природных факторов: глубина промерзания почвы, количество осенних осадков, температура воздуха в марте и др. По предварительным данным, максимальные снегозапасы в Омской области сформируются к двадцатым числам марта, тогда же начнётся обильное снеготаяние. Уровень воды в Иртыше может превысить норму от 30 см до 1,5 метра.

Запасы воды в снеге в этом году очень велики, в некоторых районах до 40 % больше, чем в прошлом году. Воды накопилось в 1,5-2 раза больше нормы. Если будет резкий обвал тепла, то вся эта вода окажется на поверхности. Почва напитана влагой, какая-то часть воды уйдёт, но остальное останется на поверхности, - сообщила начальник Обь-Иртышского УГМС Наталья Криворучко.

Наталья Криворучко

Высокая вода в первую очередь ожидается в Черлакском, Тарском и Усть-Ишимском районах. В рамках противопаводковых мероприятий вывозится большой объём снега с низинных территорий. Также протестирована система оповещения населения, в частности, в усть-ишимском посёлке Затон (к слову, местных жителей постепенно расселяют в другие населённые пункты).

На территории Омска, по уточнённым данным, насчитывается 254 места потенциального подтопления. Это меньше, чем год назад, так как жилые микрорайоны после каждого паводка делают безопаснее. В большей степени паводок угрожает частному сектору. Начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут отдельно акцентировал, что владельцам индивидуального жилья уже сейчас пора готовиться к половодью - расчистить водопропускные каналы, заготовить мешки с песком и по возможности насосы.

Мы учитываем ошибки прошлых лет и готовимся по наихудшему развитию сценария. То, что подтапливалось хотя бы раз за всю историю наблюдений, это может затопить и в 2017 году, - отметил Корбут. - Паводок коснётся всех. Снега достаточно, и эта вода будет в первую очередь скатываться во дворы, подвальные помещения. Если хотя бы раз подвал затапливался, то нужно непременно поднять всё, что там находится, - акцентировал Владимир Корбут.

Владимир Корбут

К паводку готовят и недостроенные Красногорский гидроузел и метрополитен. По словам Корбута, проблем с этими объектами не будет.

Фото: Илья Петров