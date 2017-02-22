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К концу февраля в Омске начнёт таять снег
Общество  •  22 февраля 2017, 11:12, последнее обновление 22 февраля 2017, 13:09  •  печать

К концу февраля в Омске начнёт таять снег

Автор: Екатерина Криль

Синоптики предполагают, что весна в этом году в Омской области будет ранняя. 

Прогноз на конец зимы дала на сегодняшней пресс-конференции в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" начальник Обь-Иртышского УГМС Наталья Криворучко. 

Третья декада февраля очень тёплая, температура будет выше нормы. В ближайшие дни дневные температуры будут около и выше нуля, ночью до -13...-15 градусов. С 26 по 28 февраля через территорию Омской области будет проходить атлантический циклон. Усилится ветер, он принесёт с собой осадки. Температура поднимется до положительных значений, начнётся снеготаяние, - прокомментировала Наталья Криворучко.

По предварительному прогнозу, март также будет теплее обычного. Средняя температура воздуха будет на 1,5-3 градуса выше нормы, осадки около нормы. Устойчивые положительные температуры воздуха наступят в период с 8 по 12 апреля.

Фото: Илья Петров

Теги  •  #Наталия Криворучко #Обь-Иртышское УГМС #паводок #погода #пресс-центр МКР-Медиа

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Комментарии

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Мирослав В-ов  •  22 февраля 2017, 11:45

Это хорошо, что ранняя весна, значит быстрее очистятся дороги от снега и раньше потом наступит лето.

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